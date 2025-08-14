Capa Jornal Amazônia
Denúncias de abusos infantis na internet aumentam 114%; veja como denunciar!

Vídeo sobre adultização de crianças publicado no YouTube mobiliza milhões de visualizações e impulsiona aumento expressivo nas denúncias recebidas

Riulen Ropan
fonte

No vídeo publicado em seu canal no YouTube, Felca expõe o problema da adultização de crianças nas redes sociais. (Imagem: Reprodução/YouTube)

O número de denúncias de abuso e exploração de crianças e adolescentes na internet aumentou 114% após a publicação de um vídeo pelo influenciador digital Felca (Felipe Bressanim Pereira), de 27 anos. Os dados foram divulgados pela SaferNet, organização sem fins lucrativos que atua na proteção de direitos digitais.

Desde que o vídeo foi ao ar no dia 6 de agosto, até a última terça-feira (12 de agosto), foram feitas 1.651 novas denúncias por meio da plataforma da Safernet, o que evidencia o impacto da repercussão.

Felca denuncia a adultização de crianças e vídeo viraliza

No vídeo publicado em seu canal no YouTube, Felca expõe o problema da adultização de crianças nas redes sociais, levantando questões sobre limites, responsabilidade parental e a atuação de plataformas digitais. O conteúdo viralizou e já ultrapassou 38 milhões de visualizações, tornando-se um dos mais comentados sobre o tema em 2025.

A viralização do vídeo impulsionou debates públicos sobre a proteção da infância no ambiente digital, e os registros de denúncias vêm aumentando diariamente.

"Há anos, o tema do abuso sexual infantil online não gerava um debate tão grande na sociedade brasileira, e a repercussão do vídeo, obviamente, estimulou as pessoas a denunciar", comentou Thiago Tavares, presidente da SaferNet,

Safernet alerta sobre necessidade de regulamentação

Para Thiago Tavares, a repercussão do vídeo pode acelerar discussões importantes sobre a criação de leis e regulamentações para proteger crianças e adolescentes na internet.

“Espero que o tema avance, sem a interferência de paixões políticas. A continuação desse estado de coisas é inaceitável”, afirmou Tavares ao Portal Estado de Minas.

Ele também criticou a visão distorcida sobre censura, explicando que regras claras não significam remoção arbitrária de conteúdo, mas sim uma base legal para que plataformas tomem medidas apropriadas ao serem notificadas.

“Essas regras já funcionam na Europa. Mais de 200 plataformas reportam regularmente decisões à Comissão Europeia de Direitos Humanos”, completou.

SaferNet: combate a crimes digitais há mais de uma década

Há mais de 11 anos, a SaferNet Brasil atua na educação digital e no combate a crimes na internet. As denúncias feitas por usuários, que podem ser anônimas, são encaminhadas aos Ministérios Públicos e à Polícia Federal. Em 2024, essas denúncias resultaram na abertura de mais de mil investigações.

Como denunciar crimes contra crianças na internet?

  • Ligue 180 – para denunciar casos de abuso e exploração
     
  • Ligue 190 – em situações de emergência
     
  • Denuncie online: www.safernet.org.br


(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)

