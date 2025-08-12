Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Após denúncias de Felca, Hytalo Santos é banido do Instagram

Hytalo é conhecido por mostrar nas redes sociais sua rotina de ostentação.

Estadão Conteúdo
fonte

Saiba quem é o influenciador Hytalo Santos (Redes Sociais)

O influenciador Hytalo Santos teve sua conta do Instagram desativada após a denúncia de Felca sobre adultização de crianças em redes sociais.

No TikTok, ele já havia sido banido. Segundo a empresa, sua conta foi desativada primeira vez em abril de 2023. Ele então criou uma nova conta, banida em junho de 2025.

Felca aponta Hytalo como um dos protagonistas da exploração de conteúdos de crianças que são utilizadas de maneira vexatória ou sexualizada. Além disso, ele também mostra como o algoritmo favorece a entrega de conteúdos realizados por menores de idade para redes de pedófilos.

Hytalo é conhecido por mostrar nas redes sociais sua rotina de ostentação ao lado de jovens que chama de "filhos". Ele está sendo investigado pelo Ministério Público da Paraíba (MPPB).

VEJA MAIS

image Entenda o caso Felca e a denúncia contra influenciadores por exploração de menores nas redes sociais
Youtuber expõe conteúdo envolvendo menores, critica plataformas e provoca debate nacional sobre "adultização infantil"

image Marido defende Hytalo Santos após denúncia de Felca e tem conta do Instagram desativada

Uma das adolescentes que foi mostrada pelo influenciador, Kamyla Maria Silva, conhecida como Kamylinha, causou polêmica ao anunciar que estava grávida. Aos 17 anos, ela tem um relacionamento com Hyago Santos, irmão de Hytalo. O caso ocorreu em maio de 2025.

Pouco tempo depois, Hytalo informou que ela sofreu um aborto espontâneo. O caso levantou questionamentos nas redes sociais, em junho, sobretudo pela estratégia de marketing usada por ele para noticiar a gravidez. Kamylinha aparecia nas contas de Hytalo desde os 12 anos. Leia mais

Não é a primeira vez que Hytalo recebe denúncias do tipo: influenciadores como Fabi Bubu, Ismeiow e Felipe Neto também abordaram o assunto em suas respectivas contas.

Felca denuncia adultização nas redes sociais

O Youtuber realizou um vídeo em sua conta compilando casos de utilização de menores de idade por influenciadores e alegou o abuso da imagem de crianças. Publicado na quinta-feira, 7, o vídeo já possui mais de 31 milhões de visualizações.

Nos 50 minutos de conteúdo, disponibilizado em seu canal do YouTube, ele também mostrou na prática como o algoritmo funciona para entregar esse tipo de conteúdo para pedófilos e entrevistou uma psicóloga especializada para falar sobre o perigo da exposição nas redes sociais para as crianças e adolescentes.

No vídeo, ele citou casos como o do influenciador paraibano Hytalo Santos, de 27 anos, conhecido nas redes sociais por ostentar uma vida de luxo e exibir sua rotina ao lado de crianças e jovens que chama de "filhos". Entre eles, está a adolescente Kamylinha Santos, de 17 anos, que é exibida nas redes por Hytalo desde os 12 anos e teve sua conta com mais de 10 milhões de seguidores no Instagram suspensa.

Felca também citou outros casos em seu vídeo, como o do canal Bel Para Meninas, influenciadora mirim que entrou na mira do Ministério Público do Rio de Janeiro em 2020 por suposto comportamento abusivo da mãe em alguns vídeos, além da menor Caroliny Dreher, que segundo contou Felca tinha conteúdos íntimos vendidos pela própria mãe para uma rede de pedófilos no Telegram e outras plataformas.

"É um assunto que causa repulsa, mas ele tem que ser falado", reforçou Felca, que disse ainda assumir todas as consequências que as denúncias do vídeo dele pudessem causar. Assista ao vídeo completo abaixo.

Bel, hoje com 18 anos de idade, usou seu perfil no TikTok para rebater os comentários feitos por Felca. Ela tratou a polêmica ocorrida há alguns anos como uma "fake news", reforçou a ideia de que seus pais tinham boas intenções e que teriam atendido a um antigo desejo seu de aparecer na internet. Confira a resposta completa em vídeo aqui.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

YOUTUBE/FELCA/ADULTIZAÇÃO INFANTIL/HYTALO/INSTAGRAM/TIKTOK/BANIMENTO
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

SHOW

Rubel chega a Belém com turnê intimista e ingressos esgotados para shows no Estação Gasômetro

O cantor apresenta repertório que abrange seus quatro discos, incluindo o recente “Beleza. Mas agora a gente faz o que com isso?”

13.08.25 8h00

VIRALIZOU

VÍDEO: Artista transforma madeira abandonada na rua em obra de arte, em Cametá

O artista visual de 26 anos compartilhou o processo nas redes sociais, buscando democratizar o acesso à arte por meio de intervenções urbanas

12.08.25 23h25

GABY AMARANTOS

CENA BIS: ‘Xarque da Gaby’ reúne looks criativos e referências à cultura amazônica

Com temática ‘Rock Doido’, o evento reuniu artistas locais, convidados nacionais e influenciadoras

12.08.25 8h00

FAMOSOS

Lauana Prado chega a Belém para gravar com Gaby Amarantos e aproveita para tomar tacacá na Estação

A cantora sertanejo desmembrou na capital paraense nesta segunda-feira (11)

11.08.25 22h23

MAIS LIDAS EM CULTURA

MARAVILHOSA!

Ana Paula Padrão aparece de biquíni e exibe corpão: 'vou fazer 60 anos'

A jornalista e apresentadora compartilhou o vídeo no instagram. Veja!

12.08.25 20h59

ESPORTES

Luva de Pedreiro é internado na Paraíba

A namorada do influencer tranquilizou fãs pelas redes sociais

13.08.25 10h13

FAMOSOS

Diddy dobra valor de processo milionário contra homem que disse ter vídeo comprometedor

Courtney Burgess afirmou ter gravações comprometedoras do cantor

13.08.25 11h28

NOVO AMOR?

Paraense é apontada como novo affair de Whindersson Nunes; saiba quem é

Influenciadora de Santarém já foi vista com o humorista em momentos descontraídos e em clima de romance

12.08.25 23h26

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda