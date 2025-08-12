Marido defende Hytalo Santos após denúncia de Felca e tem conta do Instagram desativada

O Instagram removeu, no último sábado, 9, o perfil de Israel Natan Vicente, conhecido como Euro, marido de Hytalo Santos, poucas horas após ele publicar uma mensagem em defesa do influenciador. Sem citar nomes, Euro direcionou críticas ao youtuber Felca, responsável por um vídeo com denúncias contra Hytalo.

Desde a sexta-feira, 8, o perfil de Hytalo Santos está fora do ar. A remoção ocorreu depois que Felca publicou acusações de suposta exploração de menores de idade envolvendo o influenciador.

Em seu story, Euro escreveu:

"Eu tô aqui com você. A justiça da terra e a de Deus vai ser feita como sempre foi feita, e sua volta por cima vai ser tremenda, porque eu sei o Deus que servimos. Te amo. Você nos ensina a cada dia por onde passa. Ensina sua bondade. O que tem, quer que todos tenham. É feliz com a conquista do próximo. Quantas famílias hoje têm um teto ou uma mansão porque você deu sem olhar pra você?".

Na sequência, ele relembrou a infância do marido:

"Sua infância te machucou e nem por isso você fez igual. Você quis fazer diferente, e esse diferente incomoda os hipócritas e fariseus. Nem Jesus agradou a todos, imagina você, preto, gay, veio da periferia e mudou a realidade de muitos por onde passou? Eu entendo esses sem futuro que não têm a capacidade para vencer, botar a cara e ser alguém, terem inveja de você. Eu entendo tudo isso, e também entendo que Deus tá trabalhando na sua vida grandemente. Amanhã será o dia de cantar a vitória".

Poucas horas após a publicação, o perfil de Euro também foi retirado do ar.

Entenda o caso

Nos últimos meses, Hytalo Santos se envolveu em diversas polêmicas relacionadas ao conteúdo que publicava em seu Instagram. Na manhã de sexta-feira, 8, a conta do influenciador ficou indisponível, exibindo a mensagem: "Esta página não está disponível. O link em que você clicou pode não estar funcionando ou a página pode ter sido removida".

No mesmo dia, perfis ligados ao influenciador também sofreram restrições. O da influenciadora Kamyla Santos, conhecida como Kamylinha e frequentemente associada a Hytalo, passou a exibir o aviso: "Conta não disponível no Brasil. Isso acontece porque estamos acatando uma ordem judicial do Ministério da Fazenda para restringir esse conteúdo".

A crise começou a ganhar força na quinta-feira, 7, quando um vídeo de Felca viralizou nas redes. Na gravação, o youtuber, que possui mais de 4 milhões de inscritos, acusa Hytalo de explorar a imagem de menores de idade nas redes sociais, citando como exemplo Kamylinha, de 17 anos. Segundo ele, a adolescente teria sua imagem explorada de forma sensual para gerar lucro ao influenciador.

Felca também apresentou trechos de vídeos publicados por Hytalo com outros jovens e levantou críticas sobre o possível envolvimento do paraibano com o Jogo do Tigrinho, apontando ganhos financeiros obtidos por meio da prática.