Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
#end
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Marido defende Hytalo Santos após denúncia de Felca e tem conta do Instagram desativada

Estadão Conteúdo

O Instagram removeu, no último sábado, 9, o perfil de Israel Natan Vicente, conhecido como Euro, marido de Hytalo Santos, poucas horas após ele publicar uma mensagem em defesa do influenciador. Sem citar nomes, Euro direcionou críticas ao youtuber Felca, responsável por um vídeo com denúncias contra Hytalo.

Desde a sexta-feira, 8, o perfil de Hytalo Santos está fora do ar. A remoção ocorreu depois que Felca publicou acusações de suposta exploração de menores de idade envolvendo o influenciador.

Em seu story, Euro escreveu:

"Eu tô aqui com você. A justiça da terra e a de Deus vai ser feita como sempre foi feita, e sua volta por cima vai ser tremenda, porque eu sei o Deus que servimos. Te amo. Você nos ensina a cada dia por onde passa. Ensina sua bondade. O que tem, quer que todos tenham. É feliz com a conquista do próximo. Quantas famílias hoje têm um teto ou uma mansão porque você deu sem olhar pra você?".

Na sequência, ele relembrou a infância do marido:

"Sua infância te machucou e nem por isso você fez igual. Você quis fazer diferente, e esse diferente incomoda os hipócritas e fariseus. Nem Jesus agradou a todos, imagina você, preto, gay, veio da periferia e mudou a realidade de muitos por onde passou? Eu entendo esses sem futuro que não têm a capacidade para vencer, botar a cara e ser alguém, terem inveja de você. Eu entendo tudo isso, e também entendo que Deus tá trabalhando na sua vida grandemente. Amanhã será o dia de cantar a vitória".

Poucas horas após a publicação, o perfil de Euro também foi retirado do ar.

Entenda o caso

Nos últimos meses, Hytalo Santos se envolveu em diversas polêmicas relacionadas ao conteúdo que publicava em seu Instagram. Na manhã de sexta-feira, 8, a conta do influenciador ficou indisponível, exibindo a mensagem: "Esta página não está disponível. O link em que você clicou pode não estar funcionando ou a página pode ter sido removida".

No mesmo dia, perfis ligados ao influenciador também sofreram restrições. O da influenciadora Kamyla Santos, conhecida como Kamylinha e frequentemente associada a Hytalo, passou a exibir o aviso: "Conta não disponível no Brasil. Isso acontece porque estamos acatando uma ordem judicial do Ministério da Fazenda para restringir esse conteúdo".

A crise começou a ganhar força na quinta-feira, 7, quando um vídeo de Felca viralizou nas redes. Na gravação, o youtuber, que possui mais de 4 milhões de inscritos, acusa Hytalo de explorar a imagem de menores de idade nas redes sociais, citando como exemplo Kamylinha, de 17 anos. Segundo ele, a adolescente teria sua imagem explorada de forma sensual para gerar lucro ao influenciador.

Felca também apresentou trechos de vídeos publicados por Hytalo com outros jovens e levantou críticas sobre o possível envolvimento do paraibano com o Jogo do Tigrinho, apontando ganhos financeiros obtidos por meio da prática.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ADULTIZAÇÃO INFANTIL/FELCA/HYTALO/MARIDO/DEFESA/INSTAGRAM/CONTA/REMOÇÃO
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

GABY AMARANTOS

CENA BIS: ‘Xarque da Gaby’ reúne looks criativos e referências à cultura amazônica

Com temática ‘Rock Doido’, o evento reuniu artistas locais, convidados nacionais e influenciadoras

12.08.25 8h00

FAMOSOS

Lauana Prado chega a Belém para gravar com Gaby Amarantos e aproveita para tomar tacacá na Estação

A cantora sertanejo desmembrou na capital paraense nesta segunda-feira (11)

11.08.25 22h23

NOVIDADE

Gaby Amarantos grava álbum visual com participações de Lauana Prado e artistas paraenses

Projeto será registrado nos dias 12 e 13 de agosto e tem lançamento previsto para o fim do mês

11.08.25 20h12

OPORTUNIDADE

Curro Velho abre inscrições para 38 oficinas gratuitas; prazo encerra na quinta-feira (14/08)

Atividades serão realizadas entre 18 de agosto e 5 de setembro, com opções em animação, audiovisual e artes digitais

11.08.25 19h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

Errada não tá

Andressa Urach pede que marido aceite ser corno e justifica com passagem bíblica

A influenciadora fez uma reflexão sobre a Bíblia e dispara: 'Mulher não tem honra?'

11.08.25 17h51

FAMOSOS

Lauana Prado chega a Belém para gravar com Gaby Amarantos e aproveita para tomar tacacá na Estação

A cantora sertanejo desmembrou na capital paraense nesta segunda-feira (11)

11.08.25 22h23

perigo

Influenciador Felca diz que anda com carro blindado e seguranças após vídeo com denúncias

O influenciador afirmou já ter recebido "muitas ameaças" por comentar assuntos sensíveis.

11.08.25 12h17

GABY AMARANTOS

CENA BIS: ‘Xarque da Gaby’ reúne looks criativos e referências à cultura amazônica

Com temática ‘Rock Doido’, o evento reuniu artistas locais, convidados nacionais e influenciadoras

12.08.25 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda