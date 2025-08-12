Crimes denunciados por Felca: veja o que se sabe sobre exposição infantil na internet

Temas relacionados à pedofilia na internet têm ganhado destaque após o influenciador digital Felca fazer uma denúncia na semana passada sobre o aumento desse tipo de conteúdo nas redes sociais — um assunto, segundo ele, "pouco falado por quem tem alcance". Após a divulgação do vídeo, o tema também passou a ser discutido por parlamentares.

Como o debate ganhou repercussão?

Felca, que já se posicionou contra apostas online, gravou um vídeo denunciando perfis que exploram a imagem de crianças na internet. No mesmo dia em que publicou o vídeo Adultização, que já ultrapassa 30 milhões de visualizações no YouTube, ele revelou que anda com carro blindado e seguranças para se proteger de possíveis ameaças.

"Eu realmente mergulhei no lamaçal. Foi muito aversivo fazer esse vídeo", afirmou o influenciador sobre a postagem feita na última quinta-feira (7). Em cerca de 50 minutos, ele compilou denúncias sobre influenciadores que abusam da imagem de crianças, mostrou como o algoritmo das plataformas entrega esse tipo de conteúdo para pedófilos e entrevistou uma psicóloga especializada para falar sobre os riscos da exposição digital para crianças e adolescentes.

O que ocorreu após o vídeo viralizar?

Até o fim da noite de segunda-feira (13), 13 projetos haviam sido protocolados na Câmara dos Deputados relacionados à adultização e à penalização da pornografia infantil, com os números 3836, 3837, 3840, 3848, 3851, 3852, 3856, 3859, 3875, 3877, 3878, 3885 e 3889. O projeto de número 3852 sugere, inclusive, a criação de uma "Lei Felca".

Projeto ganha força na Câmara

Após o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), anunciar que pautará propostas contra a adultização de crianças e adolescentes, uma proposta em especial ganhou força para ser votada em plenário. O projeto estabelece mecanismos para combater conteúdos de exploração sexual infantil em ambiente digital e cria regulações para o uso de redes sociais e jogos online por crianças e adolescentes.

A proposta é de autoria do senador Alessandro Vieira (MDB-SE) e foi aprovada no Senado em dezembro. Organizações da sociedade civil, como o Instituto Alana, manifestam apoio ao texto. Autor e relator da proposta na Câmara, deputado Jadyel Alencar (Republicanos-PI), têm trabalhado para garantir a votação. A decisão de Motta de entrar no debate ocorreu após o vídeo de Felca alcançar mais de 30 milhões de visualizações em poucos dias.