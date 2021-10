Influencer de 22 anos morre semanas após prever a própria morte

Uma influencer digital chamada Paige Rice, de 22 anos, morreu semanas depois de prever a própria morte. Ela sofreu um acidente de carro na manhã do último domingo (17). As informações são do Metrópoles.

Segundo informações dos policiais, o veículo modelo Audi S3 era dirigido pelo namorado de Paige no momento da colisão. Os investigadores ainda estão apurando as circunstâncias do acidente.

O casal estava no carro pelas ruas Liverpool, na Inglaterra, quando tudo aconteceu. Eles ficaram com diversos ferimentos e a influencer não resistiu. O namorado segue internado, enquanto um taxista de 40 anos, também envolvido em um acidente, permanece em estado grave.

Premonição morte

Em entrevista, Clare Rice, mãe de Paige, afirmou que as duas conversaram recentemente sobre a morte da influencer. “Ela me disse que, se ela morresse, seria importante lembrar que ela viveu a vida em plenitude absoluta. E ela assim fez”, relembrou Clare.