Digital influencer internada em UTI após lipo morre aos 26 anos

A influenciadora digital Liliane Amorim, de 26 anos, que havia sido internada na UTI de um hospital de Juazeiro do Norte (CE) após sofrer complicações de uma cirurgia de lipoaspiração, morreu na manhã deste domingo, 24. Ela havia dado entrada na emergência de hospitalar da Unimed no último dia 17 e até ontem o quadro de saúde da empresária era considerado grave, mas, uma infecção generalizada tornou necessária a realização de uma nova cirurgia que levou à piora do quadro clínico de Liliane.

O ex-marido da influenciadora, José Bernardino de Sousa Neto, 35, confirmou a informação da morte de Liliane ao portal UOL e lamentou a perda tão precoce. "É muito triste. Como pai do filho dela, me comprometo a fazer a função de pai e mãe. Ela era uma mãe presente e carinhosa. É uma pessoa com que convivi durante sete anos. Estou no hospital e é um pesar grande para a família", disse Neto.

Amigos e fãs da influencer também manifestaram seu pesar pela morte prematura. "Hoje uma parte de mim foi embora. Quem nos conhecia sabe que a nossa conexão era de outro mundo, o tempo nunca foi um ponto importante na nossa amizade. Opostos, ela impulsiva, eu a racionalidade. Uma sem a outra estava perdida, e é assim que me sinto agora.. perdida!", postou a influenciadora Laís Luna, que trabalhou com Liliane.

"Não consigo acreditar, descansa em paz, minha linda. Eu te amo mais que tudo. Sempre vou te amar. Descanse em paz , minha linda", postou a também influenciadora Dayane Couras.

Liliane passou pela cirurgia de lipoaspiração no último dia 9. Seis dias depois, foi internada no hospital Unimed de em razão de complicações. O velório e o enterro devem acontecer em Afogados (PE), terra natal de Liliane. Horários e detalhes da cerimônia, no entanto, não foram agendados.