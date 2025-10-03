Festival Ambienta 2025 tem shows gratuitos nesta sexta (3) com Hamilton de Holanda e artistas locais

A 4ª edição do Festival Ambienta, que começou na última quarta-feira (1º) e segue até sábado (4), tem movimentado Belém com uma vasta programação voltada à cultura e à reflexão ambiental. Nos três primeiros dias, o público participou gratuitamente de oficinas e fóruns temáticos sobre os desafios da crise climática, em preparação para a COP 30, que será realizada na capital paraense em novembro.

Nesta sexta-feira (3), para encerrar o penúltimo dia de festival e de programação aberta ao público, o Píer das Onze Janelas receberá a partir das 19h uma série de apresentações. A noite começa com a Amazônia Jazz Band, seguindo às 20h30 com Djuena Tikuna. Às 21h45, o grupo Layse e os Sinceros sobem ao palco para tocar hits que celebram a cultura do Pará com brega, MPB, rock e indie. Uma das atrações mais aguardadas, o bandolinista carioca Hamilton de Holanda, começa a se apresentar às 23h para encantar o público com sua musicalidade. Os intervalos entre os shows serão animados pela DJ Estamyna.

Layse e Os Sinceros (reprodução/instagram)

Reconhecido internacionalmente pelo virtuosismo e pela reinvenção do bandolim de 10 cordas, Hamilton traz ao festival um repertório que une tradição, improvisação e a diversidade da música brasileira contemporânea.

Em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal, ele afirmou que voltar à capital paraense sempre tem um significado especial. “É sempre uma alegria voltar a Belém, essa cidade com uma energia única e uma tradição cultural riquíssima”, disse Hamilton.

O artista destacou a importância do evento ao unir música e reflexão sobre sustentabilidade. Segundo ele, a apresentação é também uma forma de conectar arte e consciência ambiental. “Esse festival tem um significado especial porque conecta a música com uma reflexão urgente: o cuidado com a nossa casa comum, a natureza”, afirmou.

Para Hamilton, a arte ocupa um papel essencial no debate ambiental por sua capacidade de sensibilizar. “A música tem o poder de emocionar e, ao mesmo tempo, despertar consciência. Quando falamos em sustentabilidade, não estamos apenas tratando de questões técnicas, mas também de valores humanos: respeito, empatia, cuidado com o outro e com o planeta”, ressaltou.

Repertório e homenagens

No palco, o bandolinista se apresentará em trio, acompanhado por Big Rabello (bateria) e Salomão Soares (teclados). Ele contou que o repertório mesclará composições conhecidas, como ‘Flying Chicken’, músicas inéditas e momentos de improviso.

“O público pode esperar um encontro de tradição e invenção, explorando o choro, o samba, o jazz e a música brasileira, em geral, mas acima de tudo, com o coração na ponta dos dedos”, adiantou. O músico revelou ainda que o concerto terá espaço para uma homenagem a Belém, construída especialmente para a ocasião.

O Amazônia Jazz Band também é uma das atrações do Festival Ambienta 2025 (Divulgação)

Trajetória

Apelidado de “Príncipe do Bandolim”, Hamilton de Holanda é um dos principais nomes da música brasileira contemporânea no cenário internacional. Sobre o título, ele declarou recebê-lo com carinho, mas ressaltou que ainda há muito a explorar. “O bandolim é um instrumento sem fronteiras, capaz de dialogar com diferentes culturas e linguagens. Quero continuar ampliando esses encontros - seja com nomes da música brasileira e mundial, seja com jovens músicos que estão começando”, afirmou.

A 26ª edição do GRAMMY Latino, considerada a mais importante premiação internacional da música latina, trouxe Hamilton de Holanda entre os indicados. O músico concorre na categoria Melhor Álbum de Jazz Latino com o trabalho ‘Hamilton De Holanda Trio – Live In NYC’, lançado pela Sony Music Brasil.

Line-up de peso

Já no sábado (4), o Festival Ambienta 2025 terá shows de Cidade Negra, BaianaSystem, Chico Chico e Jota.pê, reunindo estilos que vão do reggae ao afro rock, além de novas expressões da música popular brasileira. As apresentações acontecerão no estacionamento do Shopping Bosque Grão-Pará, com acesso mediante apresentação de ingresso.

As entradas estão disponíveis na Bilheteria Digital e em pontos de venda física, como a Loja Kings (Shopping Pátio Belém e Parque Shopping), Loja Sonho dos Pés (Shoppings Boulevard, Metrópole, Castanheira, além das unidades da Brás de Aguiar e Castanhal) e Loja Crocs (Shopping Bosque Grão-Pará).

O Festival tem patrocínio do Instituto Cultural Vale e da Vivo, por meio da Lei Rouanet – Incentivo a Projetos Culturais. A Budweiser Brasil participa como cerveja oficial do evento, que é realizado pela Sonique Produções, através do Programa Estadual de Incentivo à Cultura (SEMEAR) e do Ministério da Cultura.