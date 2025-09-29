Jota.pê estreia em Belém com show no ‘Festival Ambienta’ e apresenta hits premiados ao público

O cantor e compositor Jota.pê, apontado como uma das revelações da nova Música Popular Brasileira (MPB), é uma das atrações mais aguardadas da 4ª edição do Festival Ambienta, que ocorre de 1º a 4 de outubro em Belém. O evento reúne shows, oficinas e fóruns temáticos sobre meio ambiente, conectando debates sobre a crise climática à expectativa pela Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP) 30, que será realizado na capital paraense em novembro deste ano. As atividades acontecerão no estacionamento do Shopping Grão Pará, com apresentações pagas, e no Píer das 11 Janelas, que terá programação gratuita. Os ingressos já estão disponíveis na plataforma Bilheteria Digital.

VEJA MAIS

Pela primeira vez em Belém, Jota.pê vive a expectativa de subir ao palco no próximo domingo (4). Em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal, o artista de Osasco revelou o que o público pode esperar. “Eu gosto de colocar um pouco de tudo que já fiz na vida dentro do show. Quero mostrar, em grande maioria, meu trabalho solo e o álbum ‘Se Meu Peito Fosse o Mundo’, mas também trazer músicas do ÀVUÀ, umas duas músicas do Dominguinhos e outras fases da minha trajetória”, contou.

Durante a sua estadia na cidade, o artista já sabe qual será sua primeira parada fora dos palcos. “A primeira coisa que eu vou fazer é comer, porque todo mundo fala que a comida de Belém é sensacional. A Gaby Amarantos me fez uma grande propaganda sobre a culinária da cidade”, contou, em tom descontraído.

Carreira

Com influências que vão de Jorge Ben a Caetano Veloso, passando pelo manguebeat de Chico Science, Jota.pê iniciou sua carreira em 2015 com o álbum ‘Crônicas de um Sonhador’. Sua projeção nacional ganhou força com a participação no programa ‘The Voice Brasil’, da TV Globo, onde foi elogiado por Lulu Santos como uma das melhores vozes de todas as edições. Após o sucesso no reality, o cantor realizou sua primeira turnê pela Europa, com ingressos esgotados, e já soma três passagens pelo continente.

Paralelamente à carreira solo, o artista é vocalista, compositor e violonista no duo ÀVUÀ, ao lado da cantora Bruna Black. O projeto rendeu uma indicação ao Grammy Latino 2021 pelo álbum ‘Onze’, que contou com participações de nomes como Elza Soares e Zeca Baleiro. No mesmo ano, o duo também participou do ColorsxStudios, um dos maiores canais de música do mundo.

Cantor e compositor Jota.pê (Tais Valença)

Em março de 2024, Jota.pê lançou seu segundo álbum solo, Se Meu Peito Fosse o Mundo, produzido em parceria com a Som Livre e assinado por Felipe Vassão, Rodrigo Lemos e Marcus Preto. O trabalho, que conta com participações de Xênia França e Gilsons, ultrapassou 2,5 milhões de plays no Spotify em apenas um mês. O álbum conquistou três prêmios no Grammy Latino deste ano: Melhor Álbum de Música Popular Brasileira/Música Afro-Brasileira, Melhor Álbum de Engenharia de Gravação e Melhor Canção em Língua Portuguesa, com o hit Ouro Marrom. No mesmo período, o cantor também recebeu quatro indicações ao Prêmio Multishow 2024, incluindo Álbum do Ano e Artista Revelação. Atualmente, Jota.pê tem uma regravação de ‘Carinhoso’, de Pixinguinha, na trilha sonora da novela ‘A Garota do Momento’.

Para 2025, o músico já planeja sua quarta turnê internacional e novos lançamentos, incluindo parcerias com Vanessa da Mata e João Gomes. Ele também concorre a duas categorias no Prêmio da Música Brasileira: Melhor Artista de MPB e Melhor Lançamento de MPB.

Referências

Frequentemente visto usando peças que misturam conforto e atitude, como roupas de marcas streetwear, tênis estilosos e acessórios chamativos, Jota.pê comentou sobre sua presença de palco. “Não tenho uma referência específica para como me visto ou me movimento no palco. Sempre busquei uma imagem que me representasse visualmente e um jeito de me expressar que fosse natural. Minhas referências estão mais na composição, no violão e no canto”, explicou.

Sobre a trajetória, o cantor refletiu sobre os desafios da profissão. “A força para perseverar veio da própria música. Eu tentei fazer outras coisas da vida e não consegui. Música é a única coisa que me move, que me faz feliz como profissão e como motivo de existência”, afirmou.

Ao falar sobre a perda recente de nomes importantes da música brasileira, como Angela Ro Ro e Hermeto Pascoal, Jota.pê destacou que não vê a nova geração como substituta, mas como continuidade. “Esses grandes ídolos não serão substituídos. Novas coisas vão ser feitas e nós estamos chegando para construir uma nova história. A música brasileira vai muito bem, obrigado”, disse.

Programação do festival

Além de Jota.pê, o line-up traz nomes como Cidade Negra, Chico Chico e BaianaSystem, que se apresentam no estacionamento do shopping. No Píer das 11 Janelas, a programação aberta ao público conta com shows de Hamilton de Holan, Amazônia Jazz Band, Djuena Kituna, Layze e os Sinceros e DJ Estamyna, valorizando artistas locais e proporcionando um intercâmbio cultural durante os quatro dias de evento.