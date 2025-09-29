Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Jota.pê estreia em Belém com show no ‘Festival Ambienta’ e apresenta hits premiados ao público

Cantor paulista se apresenta no dia 4 de outubro e promete incluir também músicas do duo ÀVUÀ, homenagens a Dominguinhos

Amanda Martins
fonte

Nova voz da MPB, Jota.pê apresenta sucessos e novidades no Festival Ambienta, que antecipa debates da COP30 (Tais Valença)

O cantor e compositor Jota.pê, apontado como uma das revelações da nova Música Popular Brasileira (MPB), é uma das atrações mais aguardadas da 4ª edição do Festival Ambienta, que ocorre de 1º a 4 de outubro em Belém. O evento reúne shows, oficinas e fóruns temáticos sobre meio ambiente, conectando debates sobre a crise climática à expectativa pela Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP) 30, que será realizado na capital paraense em novembro deste ano. As atividades acontecerão no estacionamento do Shopping Grão Pará, com apresentações pagas, e no Píer das 11 Janelas, que terá programação gratuita. Os ingressos já estão disponíveis na plataforma Bilheteria Digital.

VEJA MAIS

image Festival Ambienta 2025 terá Cidade Negra, BaianaSystem e Chico Chico em Belém
Evento gratuito em outubro reúne shows, oficinas e fórum sobre crise climática na capital paraense

image BaianaSystem é a primeira atração confirmada do Festival Ambienta 2025, em Belém
O show será realizado no dia 4 de outubro no estacionamento do shopping localizado na Avenida Centenário

image João Gomes, Jota.pê e Mestrinho levam Dominguinho a Belém em janeiro de 2026
O projeto nasceu da vontade de unir diferentes gêneros musicais em uma atmosfera leve e envolvente

Pela primeira vez em Belém, Jota.pê vive a expectativa de subir ao palco no próximo domingo (4). Em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal, o artista de Osasco revelou o que o público pode esperar. “Eu gosto de colocar um pouco de tudo que já fiz na vida dentro do show. Quero mostrar, em grande maioria, meu trabalho solo e o álbum ‘Se Meu Peito Fosse o Mundo’, mas também trazer músicas do ÀVUÀ, umas duas músicas do Dominguinhos e outras fases da minha trajetória”, contou.

Durante a sua estadia na cidade, o artista já sabe qual será sua primeira parada fora dos palcos. “A primeira coisa que eu vou fazer é comer, porque todo mundo fala que a comida de Belém é sensacional. A Gaby Amarantos me fez uma grande propaganda sobre a culinária da cidade”, contou, em tom descontraído.

Carreira

Com influências que vão de Jorge Ben a Caetano Veloso, passando pelo manguebeat de Chico Science, Jota.pê iniciou sua carreira em 2015 com o álbum ‘Crônicas de um Sonhador’. Sua projeção nacional ganhou força com a participação no programa ‘The Voice Brasil’, da TV Globo, onde foi elogiado por Lulu Santos como uma das melhores vozes de todas as edições. Após o sucesso no reality, o cantor realizou sua primeira turnê pela Europa, com ingressos esgotados, e já soma três passagens pelo continente.

Paralelamente à carreira solo, o artista é vocalista, compositor e violonista no duo ÀVUÀ, ao lado da cantora Bruna Black. O projeto rendeu uma indicação ao Grammy Latino 2021 pelo álbum ‘Onze’, que contou com participações de nomes como Elza Soares e Zeca Baleiro. No mesmo ano, o duo também participou do ColorsxStudios, um dos maiores canais de música do mundo.

image Cantor e compositor Jota.pê (Tais Valença)

Em março de 2024, Jota.pê lançou seu segundo álbum solo, Se Meu Peito Fosse o Mundo, produzido em parceria com a Som Livre e assinado por Felipe Vassão, Rodrigo Lemos e Marcus Preto. O trabalho, que conta com participações de Xênia França e Gilsons, ultrapassou 2,5 milhões de plays no Spotify em apenas um mês. O álbum conquistou três prêmios no Grammy Latino deste ano: Melhor Álbum de Música Popular Brasileira/Música Afro-Brasileira, Melhor Álbum de Engenharia de Gravação e Melhor Canção em Língua Portuguesa, com o hit Ouro Marrom. No mesmo período, o cantor também recebeu quatro indicações ao Prêmio Multishow 2024, incluindo Álbum do Ano e Artista Revelação. Atualmente, Jota.pê tem uma regravação de ‘Carinhoso’, de Pixinguinha, na trilha sonora da novela ‘A Garota do Momento’.

Para 2025, o músico já planeja sua quarta turnê internacional e novos lançamentos, incluindo parcerias com Vanessa da Mata e João Gomes. Ele também concorre a duas categorias no Prêmio da Música Brasileira: Melhor Artista de MPB e Melhor Lançamento de MPB.

Referências 

Frequentemente visto usando peças que misturam conforto e atitude, como roupas de marcas streetwear, tênis estilosos e acessórios chamativos, Jota.pê comentou sobre sua presença de palco. “Não tenho uma referência específica para como me visto ou me movimento no palco. Sempre busquei uma imagem que me representasse visualmente e um jeito de me expressar que fosse natural. Minhas referências estão mais na composição, no violão e no canto”, explicou.

Sobre a trajetória, o cantor refletiu sobre os desafios da profissão. “A força para perseverar veio da própria música. Eu tentei fazer outras coisas da vida e não consegui. Música é a única coisa que me move, que me faz feliz como profissão e como motivo de existência”, afirmou.

Ao falar sobre a perda recente de nomes importantes da música brasileira, como Angela Ro Ro e Hermeto Pascoal, Jota.pê destacou que não vê a nova geração como substituta, mas como continuidade. “Esses grandes ídolos não serão substituídos. Novas coisas vão ser feitas e nós estamos chegando para construir uma nova história. A música brasileira vai muito bem, obrigado”, disse.

Programação do festival

Além de Jota.pê, o line-up traz nomes como Cidade Negra, Chico Chico e BaianaSystem, que se apresentam no estacionamento do shopping. No Píer das 11 Janelas, a programação aberta ao público conta com shows de Hamilton de Holan, Amazônia Jazz Band, Djuena Kituna, Layze e os Sinceros e DJ Estamyna, valorizando artistas locais e proporcionando um intercâmbio cultural durante os quatro dias de evento.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Jota.pê

CULTURA

celebridades

4ª edição do Festival Ambienta

Jota.pê em Belém

cultura
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CULTURA

Dona Onete ganha documentário que revela sua vida e celebra a força da Amazônia

Filme dirigido por Mini Kerti mostra a trajetória da artista, suas memórias e o carimbó chamegado que conquistou o Brasil e o mundo

28.09.25 9h00

CULTURA

Festival Cine Ceará recebe Alejandro Bazzano, diretor de La Casa de Papel, como jurado da mostra

Cineasta falou sobre sua experiência no festival e o impacto da série espanhola no mercado audiovisual mundial

27.09.25 9h00

FAZ A BOQUINHA DO ANIMAL

Aparelhagem Crocodilo leva tecnobrega para o ‘Festival Paredão’ em Brasília

Line-up reúne outros artistas do Norte como Leona Vigantiva, Gaby Amarantos e o Sonoro Paraense

26.09.25 21h48

CELEBRIDADES

Alok retorna ao Pará para se apresentar no Festival do Abacaxi 2025 e apoiar projetos sociais

Hits do DJ, como ‘Hear Me Now’ e ‘Never Let Me Go’, prometem embalar o público no Ecoparque do Cafezal

26.09.25 8h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

condenado

Mulher de Cris Pereira defende o humorista após condenação por estupro de vulnerável

As acusações envolveriam o abuso de uma das filhas do artista, que é menor de idade, fruto de um relacionamento anterior

28.09.25 17h12

tristeza

Esposa comenta demência de Bruce Willis: 'É como um longo adeus'

Emma também comentou sobre a decisão de viver numa casa separada da do ator

28.09.25 22h22

CELEBRIDADES

Hotwife, cuckold... Paolla Oliveira fala sobre relacionamento aberto e sexo: 'Acesa!'

Em entrevista ao 'Quem Pode, Pod', a atriz falou abertamente sobre fetiches e relação com Diogo Nogueira

18.07.23 18h10

susto

Após desmaiar no palco, Lola Young atualiza estado de saúde: 'Estou bem agora'

O episódio acontece dias depois da cantora ter cancelado uma apresentação em New Jersey, alegando questões de saúde mental

28.09.25 14h13

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda