João Gomes, Jota.pê e Mestrinho levam Dominguinho a Belém em janeiro de 2026

A turnê “Dominguinho”, que reúne João Gomes, Jota.pê e Mestrinho, terá parada em Belém no dia 18 de janeiro de 2026. A data foi confirmada pelo Instagram oficial da turnê, mas até o momento não foram divulgadas informações sobre local, ingressos e horários.

O projeto nasceu da vontade de unir diferentes gêneros musicais em uma atmosfera leve e envolvente. A gravação do álbum ocorreu no Sítio Histórico de Olinda, valorizando o talento de cada músico e explorando todo o potencial artístico do trio. O repertório do álbum conta com 12 faixas, incluindo uma releitura de “Pontes Indestrutíveis”, do Charlie Brown Jr., e a inédita “Flor”, de Mestrinho.

Em poucos dias após o lançamento, os vídeos já ultrapassaram 5 milhões de visualizações no YouTube, enquanto o álbum alcançou mais de 15 milhões de streamings no Spotify. Ao todo, o projeto soma 20 milhões de plays, com oito músicas figurando no top viral Brasil das plataformas digitais.

Com essa combinação de talento, inovação e sucesso nas redes, a turnê “Dominguinho” promete levar para Belém toda a energia que consagrou o álbum, garantindo um domingo de muita música e celebração.