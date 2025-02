João Gomes e Ary Mirelle anunciam gravidez do segundo filho; veja

Pelas redes sociais, João Gomes e Ary Mirelle anunciam gravidez do segundo filho nesta sexta-feira (14). Em um vídeo emocionante, o casal contou com a presença de Jorge, primeiro filho deles, para falar sobre a novidade.

O vídeo foi também o momento de revelar o sexo do novo bebê. Usando tinta rosa e azul, João Gomes e Ary Mirelle ficam de olhos vendados antes da revelação e de estarem cheios do líquido. Além disso, eles já contaram o nome do novo membro da família, um menino chamado Joaquim.

Nos stories, Ary revelou: "Deus já tinha me falado de você, meu filho, meu Joaquim".

Jorge tem 1 ano.