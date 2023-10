João Gomes constrói sítio com piscina, baia para cavalos e chalés para visitas

João Gomes correu para a zona rural de Petrolina para conferir a evolução da obra que faz na cidade pernambucana. O cantor está construindo um sítio que ele chama carinhosamente de casa da roça.

A propriedade ocupa alguns terrenos e fica de frente para um rio. João conseguiu captar a água e fez um reservatório com ares de piscina. Em volta, gramado e areia, simulando uma espécie de praia, onde foi erguido um quiosque com mesa e bancos, transformando o local em área de lazer. Confira a postagem do cantor sobre o sítio:

O sítio vai entrar em fase de acabamento e instalação elétrica para a chegada dos móveis. Um deles, porém, já está na propriedade e chama atenção. Uma tora inteira de madeira, comprada no Pará, foi transformada numa mesa gigantesca de 24 lugares. "Se apertar, cabem umas 32 pessoas de cada lado, até os ancestrais da Rainha Elizabeth", brincou ele com o tamanho do móvel.