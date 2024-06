João Gomes usa com fitinha do Círio de Nazaré em show no ‘Parárraiá'

O cantor João Gomes foi a primeira atração nacional a subir ao palco do “Parárraiá - São João da Amazônia”, terceira e última noite do evento, realizado pelo Governo do Estado, na noite deste domingo (16/06). Antes de iniciar o show, que animou a noite do público que estava no Estacionamento do Novo Mangueirão, o artista, famoso pelos piseiros, afirmou possuí uma conexão com a música paraense. Ele também destacou suas experiências gastronômicas na terrinha, mencionando o açaí com peixe e a cachaça de jambu como exemplos que enriquecem sua compreensão sobre a região.

"Eu já tinha provado um açaí com peixe, uma cachaça de jambu, cada coisinha dessa nos ajuda a entender o lugar. Sem falar do Círio do Nazaré, que uma coisa gigante, tipo, assim, fala sobre a fé”, disse Gomes.

Em seguida, o artista mostrou que carrega uma fitinha do Círio de Nazaré no braço. “Ganhei há um tempão”, disse, acariciando o objeto da fé.

Como funciona a fitinha de Nossa Senhora?

A fitinha de Nossa Senhora de Nazaré funciona como um objeto de devoção e proteção. Acredita-se que ao usar a fitinha, a pessoa está invocando a intercessão da Virgem Maria e recebendo suas bênçãos e proteção. A fitinha também pode ser usada como um lembrete constante da fé e devoção à Nossa Senhora.