O Liberal chevron right Cultura chevron right Celebridades chevron right

Papatinho é indicado ao Grammy com álbum que celebra o funk carioca

O álbum indicado está disponível nas plataformas digitais e conta com participações especiais como de Anitta e MC Marcinho

O DJ, produtor e beatmaker Papatinho foi indicado ao Grammy Latino 2025 na categoria Melhor Álbum de Música Urbana pelo projeto MPC (Música Popular Carioca). Lançado em maio deste ano, o álbum já acumula mais de 16 milhões de reproduções e reúne artistas como Anitta, MC Marcinho, Kevin O Chris, TZ da Coronel, Fernanda Abreu e MC Cabelinho.

O projeto revisita a origem do funk carioca e atualiza o gênero para novas gerações. Entre as faixas, “Passe a Respeitar”, com Fernanda Abreu, Naldo Benny, BK e DJ Chernobyl, também integra a trilha sonora oficial do jogo EA Sports FC 26.

