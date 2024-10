Papatinho lança 'Aumenta o Nível' com Predella e Sidoka

Conhecido como um dos maiores alquimistas do rap nacional, Papatinho transforma beats em verdadeiras obras de arte que ressoam nas ruas e playlists de milhões de ouvintes. Com um estilo único que transita entre o underground e o mainstream, ele acumula mais de 5

bilhões de plays no Spotify. Sempre atento à renovação da cena, Papato abre espaço para novos talentos, promovendo uma nova geração de artistas.

Agora, ele lança a 17ª edição do seu projeto Papatracks, unindo forças com Predella e Sidoka na faixa "Aumenta o Nível", que está disponível em todos os tocadores digitais, com clipe no Youtube oficial da Papatunes.

A colaboração entre Predella e Sidoka traz uma fusão poderosa de estilos. Predella, conhecido por sua postura contundente e letras que refletem a realidade das ruas, abre o verso com “Aumenta o nível / Jovem impossível de vira viu?”, carregando a urgência de

quem corre contra o tempo. Sidoka complementa com uma abordagem afiada e irreverente: “Tentei / Pega cinco blusa no vulgo do pai / Toma presentin / Cê reclama demais”. Esses trechos destacam as batalhas e conquistas do cotidiano, enfatizando a autenticidade que define o projeto Papatracks.

Predella se destaca por sua energia visceral e letras impactantes, acumulando colaborações significativas e uma sólida discografia com hits como "Doce Veneno" e "Banco" com Matuê.

Sidoka, uma das vozes mais inovadoras da nova geração, ganhou notoriedade com sua autenticidade em faixas como "UFA" com Djonga e "Porsche". Juntos, eles trazem uma química que promete fazer de "Aumenta o Nível" mais um sucesso no catálogo de Papatracks.

“Trabalhar com artistas como Predella e Sidoka é uma vibe única. Eles trazem uma energia que bate forte, e isso se reflete no som. O Papatracks é meu campo de batalha pra testar novas combinações, trocar ideias e dar o palco que essa rapaziada talentosa merece,” comenta Papatinho.

Com essa 17ª edição, o projeto reafirma seu papel como uma plataforma essencial para promover a diversidade do rap nacional, oferecendo espaço para diferentes vozes e narrativas.