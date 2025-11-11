Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Alegorias da Grande Rio podem ser visitadas em Belém durante a COP30; saiba como

Peças que desfilaram no Carnaval 2025 e homenagearam a cultura paraense podem ser visitadas durante a COP30

Hannah Franco
fonte

Alegorias da Grande Rio estão em exposição gratuita em Belém durante a COP30 (Mauro PIMENTEL / AFP)

As alegorias da Escola de Samba Grande Rio, que homenagearam Belém no Carnaval 2025 com o enredo “Pororocas Parawaras: As Águas dos Meus Encantos nas Contas dos Curimbós”, estão em exposição aberta ao público na Praça da Bandeira, em Belém. A mostra integra a programação da Freezone Cultural Action, evento realizado entre 9 e 21 de novembro, durante a COP30.

A visitação é gratuita e faz parte das atividades culturais paralelas à conferência do clima. As estruturas da Grande Rio foram trazidas do Rio de Janeiro para compor o cenário do evento, que ocupa a praça com arte, música e debates sobre sustentabilidade.

VEJA MAIS

image Freezone leva programações voltadas à sociedade civil durante a COP 30, em Belém
De 9 a 21 de novembro, o local abrigará fóruns, atividades culturais, intervenções artísticas, apresentações musicais, rodas de conversa e experiências interativas

image O que são as Blue Zone, Green Zone e Freezone? Entenda as diferenças das zonas da COP 30 em Belém
A conferência, que será realizada de 10 a 21 de novembro, será organizada em três espaços diferentes

Entre as peças expostas estão uma onça trançada em metal; uma arara gigante, que integrou um dos carros principais; a Cobra Grande; e o conjunto cenográfico marajoara.

Essas alegorias fizeram parte do desfile que rendeu à escola de Duque de Caxias o segundo lugar no Carnaval 2025, com 269,9 pontos, apenas um décimo abaixo da Beija-Flor, campeã deste ano.

image Terceiro carro da Grande Rio (Bruna Dias/especial)

Programação da Freezone

O evento Freezone Cultural Action ocupa a Praça da Bandeira com arenas culturais, domos geodésicos, fóruns, shows, feiras criativas e exposições. Durante os 13 dias de programação, o público poderá participar de rodas de conversa, oficinas e exibições audiovisuais, com foco em cultura, meio ambiente e inovação.

Confira a programação completa.

Serviço

Exposição das alegorias da Grande Rio

📍 Praça da Bandeira, Belém

📅 De 9 a 21 de novembro, durante a COP30

🎟️ Entrada gratuita

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

freezone

carnaval

grande rio
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

PRESENÇA

Cacique Raoni, Gilberto Gil e ministra Sônia Guajajara participam de evento Vozes da Sabedoria

Após o painel, foi exibido o documentário “Tuíre e a Casa das Mulheres Guerreiras”, em homenagem à força e ao legado de Tuíre Kayapó.

11.11.25 17h34

LANÇAMENTO

Cantora paraense Ju Abe apresenta “Éden”, videoclipe que une arte independente e ativismo climático

Nova obra tem poesia, crítica social e urgência ambiental

11.11.25 17h24

MÚSICA

Rhenan Sanches relança 'Tentativas em Vão' em projeto audiovisual que celebra a música paraense

Regravação marca nova fase da carreira solo do artista e integra o audiovisual “Os Sons Que Vêm do Pará”

11.11.25 16h52

PALCO

Série ‘Sustenta’ estreia manifesto na COP30 e destaca soluções reais para os desafios climáticos

Documentário Reforça protagonismo do Brasil em inovação e ação climática

11.11.25 15h44

MAIS LIDAS EM CULTURA

FAMOSOS

Narcisa diz que Boninho é 'péssimo pai': 'Só gosta da outra filha'

A socialite também destacou a ausência de Boninho quando Marianna foi aceita para estudar em uma das universidades

11.11.25 8h38

HERANÇA

Na COP 30, Luciano Huck comenta sobre os legados que o evento pode deixar para Belém

A visita aconteceu nesta terça (11), um dia após o apresentador circular por pontos turísticos da capital

11.11.25 12h39

TURISTANDO

Em passagem por Belém, Luciano Huck visita museu e assiste à ópera no Theatro da Paz

O comunicador conheceu o espaço e interagiu com o público

11.11.25 10h06

FAMOSOS

Gilberto Gil participa da noite de estreia da ópera “I-Juca Pirama” no Theatro da Paz

O cantor assistiu ao espetáculo ao lado de Flora Gil, Janja e das ministras Marina Silva, Margareth Menezes e Anielle Franco

11.11.25 10h33

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda