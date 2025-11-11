Alegorias da Grande Rio podem ser visitadas em Belém durante a COP30; saiba como

As alegorias da Escola de Samba Grande Rio, que homenagearam Belém no Carnaval 2025 com o enredo “Pororocas Parawaras: As Águas dos Meus Encantos nas Contas dos Curimbós”, estão em exposição aberta ao público na Praça da Bandeira, em Belém. A mostra integra a programação da Freezone Cultural Action, evento realizado entre 9 e 21 de novembro, durante a COP30.

A visitação é gratuita e faz parte das atividades culturais paralelas à conferência do clima. As estruturas da Grande Rio foram trazidas do Rio de Janeiro para compor o cenário do evento, que ocupa a praça com arte, música e debates sobre sustentabilidade.

VEJA MAIS

Entre as peças expostas estão uma onça trançada em metal; uma arara gigante, que integrou um dos carros principais; a Cobra Grande; e o conjunto cenográfico marajoara.

Essas alegorias fizeram parte do desfile que rendeu à escola de Duque de Caxias o segundo lugar no Carnaval 2025, com 269,9 pontos, apenas um décimo abaixo da Beija-Flor, campeã deste ano.

Terceiro carro da Grande Rio (Bruna Dias/especial)

Programação da Freezone

O evento Freezone Cultural Action ocupa a Praça da Bandeira com arenas culturais, domos geodésicos, fóruns, shows, feiras criativas e exposições. Durante os 13 dias de programação, o público poderá participar de rodas de conversa, oficinas e exibições audiovisuais, com foco em cultura, meio ambiente e inovação.

Confira a programação completa.

Serviço

Exposição das alegorias da Grande Rio

📍 Praça da Bandeira, Belém

📅 De 9 a 21 de novembro, durante a COP30

🎟️ Entrada gratuita