Novela turca 'Love 101': Conheça a história e onde assistir

A novela turca "Love 101", também conhecida como "Aşk 101", é estrelada por Alina Boz, Selahattin Paşalı, Kubilay Aka e Mert Yazıcıoğlu. Eles fazem parte de um grupo de alunos que todos são considerados problemáticos, exceto por uma garota que é um exemplo de estudante.

A história se passa no ano de 1998, apesar de ter sido lançada em 2020. "Love 101" é uma criação de Meriç Acemi exclusivamente para a Netflix, enquanto a direção é de Ahmet Katıksız e o roteiro é por conta de Meriç Acemi e Destan Sedolli.

Eda (Alina Boz), Osman (Selahattin Paşalı), Sinan (Mert Yazıcıoğlu) e Kerem (Kubilay Aka) dão muita dor de cabeça para os professores e o diretor da escola, em que a maioria quer que eles sejam expulsos do colégio por conta do mau comportamento deles. Apenas uma professora, chamada Burcu (Pınar Deniz), luta para que os jovens permaneçam estudando. As coisas começam a piorar quando eles descobrem que Burcu será transferida. Mas eles não deixam por isso mesmo, já que vão bolar um plano para que ela fique em Istambul.

Confira os detalhes da novela turca "Love 101":

Trailer da novela turca "Love 101"

Sinopse da novela turca "Love 101"

Quatro alunos são considerados os piores alunos da escola, então o diretor e a maioria dos professores quer que eles sejam expulsos e assim poderem ter paz para trabalhar. Apesar disso, uma professora sempre defende eles e é a única que faz eles permanecerem no colégio. Depois que eles descobrem que a professora será transferida, os quatro piores alunos precisam fazer de tudo para que ela fique, senão a saída deles é certa. Por conta disso, eles vão pedir ajuda de uma aluna que é considerada um exemplo para todos.

Işık (İpek Filiz Yazıcı) aceita fazer parte desse grupo, ainda que ela não tenha nada a ver com eles. Agora, os cinco jovens tentam fazer com que a professora se apaixone e se case com outro professor, já que depois do casamento, ela poderá escolher onde trabalhar, segundo uma lei turca. O alvo é um professor antissocial chamado Kemal (Kaan Urgancıoğlu).

Enquanto isso, os alunos amadurecem e se tornam pessoas e estudantes melhores por meio do valor da amizade.

Qual o gênero da novela turca "Love 101"?

A novela turca é classificada como uma produção de Drama e Comédia.

Quantos episódios tem a novela turca "Love 101"?

A novela tem duas temporadas em que cada uma tem 8 episódios com duração média de 50 minutos.

Qual a classificação da novela turca "Love 101"?

O seriado turco é recomendado para pessoas maiores de 14 anos.

Qual o elenco da novela turca "Love 101"?

Mert Yazıcıoğlu, Kubilay Aka, Alina Boz, Selahattin Paşalı, İpek Filiz Yazıcı, Pınar Deniz e Kaan Urgancıoğlu estão no elenco principal da novela.

Onde assistir à novela turca "Love 101"?

A novela está disponível na Netflix.

