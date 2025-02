Conheça a novela turca 'Amor e Honra'; saiba a história e onde assistir

A novela turca "Amor e Honra", conhecida pelo nome original "Leke", é dirigida por Şenol Sönmez, que também dirigiu a novela "Amor de Aluguel", enquanto o roteiro é de Yildiz Tunç, que também escreveu a série "Vidas Partidas". O elenco do seriado turco é estrelado por Melis Sezen, Burak Sevinç, Mehmet Bozdoğan e Tolga Güleç.

Uma jovem já viveu muitos momentos delicados na vida enquanto teve que cuidar do irmão mais novo. Eles cresceram num orfanato, já que tiveram que sair do local onde estavam na infância. Yasemin (Melis Sezen) tem o grande sonho de proporcionar uma vida melhor para o pequeno Murat (Kerim Tuna Kara), mas o caminho não será fácil, ainda mais quando se trata de uma sociedade conservadora e ela terá que lidar com a insatisfação de muitas pessoas.

VEJA MAIS

Yasemin trabalha numa empresa de eventos, mas é formada em Direito. Ela faz de tudo para conseguir dinheiro para pagar as custas de uma cirurgia que o irmão precisa, mas aparece um homem rico que pode atrapalhar o caminho dela.

Confira os detalhes da novela turca "Amor e Honra":

Trailer da novela turca "Amor e Honra"

Sinopse da novela turca "Amor e Honra"

Yasemin (Melis Sezen) é uma jovem batalhadora que cuida do irmão mais novo, chamado Murat (Kerim Tuna Kara), que precisa de uma cirurgia para ter audição. Enquanto ela está correndo atrás para dar uma vida confortável par Murat, ela conhece um empresário rico, mas o início deles não foi nada bom, pois Cem (Burak Sevinç) tentou comprar o silêncio de Yasemin. Mesmo assim, logo ela começa um relacionamento intenso com ele, apesar dele carregar traumas ainda não resolvidos.

Com o passar do tempo, o amor deles será colocado à prova por conta da situação financeira da empresa de Cem. Por conta disso, Yasemin terá que combater as injustiças que ameaçam separar o casal e conquistar um futuro melhor para Murat.

Quantos episódios tem a novela turca "Amor e Honra"?

A série tem 30 episódios, em que cada um tem média de duração de 50 minutos.

Qual o gênero da novela turca "Amor e Honra"?

A série é classificada como Drama e Romance pela plataforma de streaming.

Qual o elenco da novela turca "Amor e Honra"?

O elenco principal da novela turca é formado Melis Sezen, Burak Sevinç, Mehmet Bozdoğan e Tolga Güleç.

A atriz Melis Sezen vive a personagem Yasemin, uma jovem batalhadora, na novela turca "Amor e Honra" (Reprodução / Instagram @melisssezen)

O ator Burak Sevinç interpreta "Cem", um empresário rico, na novela turca "Amor e Honra" (Reprodução / Instagram @buraksevinc_)

Qual a classificação da novela turca "Amor e Honra"?

A série é indicada para pessoas maiores de 14 anos.

Onde assistir à novela turca "Amor e Honra"?

A novela está disponível na Globoplay.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)