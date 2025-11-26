Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Pré-venda do show do Guns N’ Roses em Belém começa na próxima semana

Venda antecipada dos ingressos será liberada a partir de 1º de dezmebro; show acontece em abril de 2026.

Hannah Franco
fonte

Ingressos para Guns N’ Roses em Belém terão pré-venda liberada na próxima semana (Reprodução/Instagram/@gunsnroses)

A pré-venda para os shows do Guns N’ Roses no Brasil terá início na próxima semana, incluindo a aguardada apresentação em Belém, marcada para o dia 25 de abril de 2026, no Estádio do Mangueirão. Esta será a primeira vez que a banda norte-americana se apresenta na capital paraense.

Embora a venda antecipada dos ingressos comece na segunda-feira, 1º de dezembro, as datas serão distribuídas ao longo da semana, variando conforme cada cidade da turnê.

VEJA MAIS

image Guns N’ Roses em Belém: internautas se divertem com memes sobre show na capital paraense
A banda se apresenta no Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão, no dia 25 de abril de 2026

image Som do Guns N´ Roses vai tremer o Mangueirão em 2026!
Banda de rock tem show confirmado para 25 de abril em Belém, o que desde já agita fãs de "Sweet Child O´ Mine" e outros hinos cantados pela galera paraense

Como participar da pré-venda

Para ter acesso antecipado aos ingressos, é necessário ser assinante do Nightrain, o fã-clube oficial da banda. A adesão é feita diretamente no site oficial e conta com duas modalidades:

  • Assinatura Padrão – US$ 50 (cerca de R$ 265)
  • Assinatura Premium – US$ 89 (cerca de R$ 475)

Ambos os planos são anuais e garantem acesso exclusivo à pré-venda de todos os shows no Brasil. Vale ressaltar que é possível comprar até oito ingressos antecipados por meio do mesmo código do Nightrain.

Sobre os ingressos

Em Belém, as vendas serão realizadas pelo site da Bilheteria Digital, que orienta os interessados a realizarem o cadastro antecipadamente para evitar problemas no dia da compra.

Os valores dos ingressos ainda não foram divulgados, mas, com base nas últimas turnês do grupo no país, o preço na capital paraense deve variar entre R$ 300 e R$ 1.200, dependendo do setor no Mangueirão.

Mais detalhes sobre ingressos, horários e estrutura serão divulgados pela produção nas próximas semanas.

Turnê retorna ao Brasil em 2026

O anúncio feito na últims segunda-feira (24) confirmou que o show em Belém integra uma nova etapa da turnê “Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things”, que trará o Guns N’ Roses a nove cidades brasileiras em abril de 2026.

A última passagem do grupo pelo país ocorreu entre outubro e novembro deste ano, com apresentações em Florianópolis, São Paulo, Curitiba, Cuiabá e Brasília. Em 2026, a banda chegará à 11ª turnê pelo Brasil, ampliando sua já extensa relação com o público nacional.

Esta nova fase marca também a estreia do baterista Isaac Carpenter, que assume o posto deixado por Frank Ferrer após 19 anos na formação. Carpenter já integrou bandas como Awolnation, Loaded e Loudermilk.

Além dele, a formação anunciada para a turnê conta com Axl Rose (voz), Slash (guitarra), Richard Fortus (guitarra), Duff McKagan (baixo), Dizzy Reed (teclados) e Melissa Reese (teclados e sintetizadores).

Confira todas as datas no Brasil

04/04 – São Paulo (Monsters of Rock, Allianz Parque)

07/04 – São José do Rio Preto (Centro Regional de Eventos)

10/04 – Rio de Janeiro (Engenhão)

12/04 – Vitória (Estádio Kleber José de Andrade)

15/04 – Salvador (Arena Fonte Nova)

18/04 – Fortaleza (Arena Castelão)

21/04 – São Luís (Estádio Castelão)

25/04 – Belém (Estádio Mangueirão)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Guns n' Roses

belém

guns n' roses em Belém
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

LEGADO DA COP 30

Funcionários dançam música de Joelma em navio da COP 30 após saída de Belém

Ao longo da permanência dos transatlânticos na capital da COP 30, diversos turistas puderam viver a cultura e gastronomia da capital paraense

27.11.25 15h31

peça

Bianca Rinaldi e Rodrigo Phavanello apresentam ‘Casa, comida e alma lavada’ em Belém

Comédia teatral sobre as dores e delícias do casamento será apresentada de 28 a 30 de novembro no Teatro do Sesi

27.11.25 15h12

CULTURA

Carabao anima o Réveillon 2026 e comanda o 'Liberô Carabao' na programação diária da Liberal FM

Programa diário antecipa clima de festa com seleção musical inspirada na noite de Belém

27.11.25 13h50

EU VOU TOMAR UM TACACÁ!

Joelma integra programação do Festival LED, que retorna a Belém em dezembro

Evento gratuito reúne especialistas, artistas e lideranças para discutir inovação e educação

27.11.25 11h06

MAIS LIDAS EM CULTURA

FAMOSOS

Ministério Público pede prisão de influenciadora por fraude milionária; saiba quem é

A instituição alega que Chiara Ferragni desviou cerca de R$ 13,7 milhões de campanhas beneficentes

27.11.25 9h10

FAMOSOS

Após suposto apoio a Bolsonaro, Maria Gadú detona Luiza Possi: 'o tempo que namoramos foi um erro'

Em 2016, Luiza lembrou em entrevista sobre boatos de um relacionmamento com Maria

27.11.25 8h05

punição espiritual

Assassino de Daniella Perez, Guilherme de Pádua descreve umbral em carta psicografada

Mensagem descreve suposto relato do ator sobre culpa e sofrimento após o crime contra Daniella Perez

26.11.25 17h15

FAMOSOS

Kayky Brito sofre novo acidente, se machuca e desabafa nas redes sociais

Ator publicou foto com curativos e tranquilizou fãs após cair de bicicleta

27.11.25 9h28

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda