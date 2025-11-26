Pré-venda do show do Guns N’ Roses em Belém começa na próxima semana

A pré-venda para os shows do Guns N’ Roses no Brasil terá início na próxima semana, incluindo a aguardada apresentação em Belém, marcada para o dia 25 de abril de 2026, no Estádio do Mangueirão. Esta será a primeira vez que a banda norte-americana se apresenta na capital paraense.

Embora a venda antecipada dos ingressos comece na segunda-feira, 1º de dezembro, as datas serão distribuídas ao longo da semana, variando conforme cada cidade da turnê.

Como participar da pré-venda

Para ter acesso antecipado aos ingressos, é necessário ser assinante do Nightrain, o fã-clube oficial da banda. A adesão é feita diretamente no site oficial e conta com duas modalidades:

Assinatura Padrão – US$ 50 (cerca de R$ 265)

Assinatura Premium – US$ 89 (cerca de R$ 475)

Ambos os planos são anuais e garantem acesso exclusivo à pré-venda de todos os shows no Brasil. Vale ressaltar que é possível comprar até oito ingressos antecipados por meio do mesmo código do Nightrain.

Sobre os ingressos

Em Belém, as vendas serão realizadas pelo site da Bilheteria Digital, que orienta os interessados a realizarem o cadastro antecipadamente para evitar problemas no dia da compra.

Os valores dos ingressos ainda não foram divulgados, mas, com base nas últimas turnês do grupo no país, o preço na capital paraense deve variar entre R$ 300 e R$ 1.200, dependendo do setor no Mangueirão.

Mais detalhes sobre ingressos, horários e estrutura serão divulgados pela produção nas próximas semanas.

Turnê retorna ao Brasil em 2026

O anúncio feito na últims segunda-feira (24) confirmou que o show em Belém integra uma nova etapa da turnê “Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things”, que trará o Guns N’ Roses a nove cidades brasileiras em abril de 2026.

A última passagem do grupo pelo país ocorreu entre outubro e novembro deste ano, com apresentações em Florianópolis, São Paulo, Curitiba, Cuiabá e Brasília. Em 2026, a banda chegará à 11ª turnê pelo Brasil, ampliando sua já extensa relação com o público nacional.

Esta nova fase marca também a estreia do baterista Isaac Carpenter, que assume o posto deixado por Frank Ferrer após 19 anos na formação. Carpenter já integrou bandas como Awolnation, Loaded e Loudermilk.

Além dele, a formação anunciada para a turnê conta com Axl Rose (voz), Slash (guitarra), Richard Fortus (guitarra), Duff McKagan (baixo), Dizzy Reed (teclados) e Melissa Reese (teclados e sintetizadores).

Confira todas as datas no Brasil

04/04 – São Paulo (Monsters of Rock, Allianz Parque)

07/04 – São José do Rio Preto (Centro Regional de Eventos)

10/04 – Rio de Janeiro (Engenhão)

12/04 – Vitória (Estádio Kleber José de Andrade)

15/04 – Salvador (Arena Fonte Nova)

18/04 – Fortaleza (Arena Castelão)

21/04 – São Luís (Estádio Castelão)

25/04 – Belém (Estádio Mangueirão)