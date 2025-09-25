Gaby Amarantos comemora 5 milhões de plays de ‘Foguinho’ com festa repleta de dança, em Belém

A cantora Gaby Amarantos usou as redes sociais, nesta quinta-feira (25), para celebrar uma marca especial: seu mais novo hit, ‘Foguinho’, alcançou 5 milhões de reproduções no Spotify. Para marcar a conquista, a artista reuniu amigos, influenciadores e convidados em uma casa de show de bairro em Belém, em uma noite repleta de música, dança e o tradicional “Rock Doido” que embala seus shows. Confira:

Entre os presentes, destacaram-se as participações dos atores Amaury Lorenzo e Samuel de Assis, que apareceram em vídeos dançando ao lado de Gaby, além da Blogueirinha e da apresentadora Kenya Sade, que também entraram no clima da comemoração. Os artistas estavam em Belém na última semana participando do 'Amazônia Live'.

No Instagram, a cantora compartilhou um vídeo da festa e revelou que os números seguem crescendo. “TBT da nossa comemoração de 5M de plays só para dizer que tu piscou e já chegamos em 6.5M no Spotify!!! ROCK DOIDO CONTINUA PEGANDO FOGO!!!”, escreveu na legenda, celebrando que a canção continua conquistando o público nas plataformas digitais.