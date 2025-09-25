Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right Celebridades chevron right

Gaby Amarantos comemora 5 milhões de plays de ‘Foguinho’ com festa repleta de dança, em Belém

Amaury Lorenzo, Samuel de Assis, Blogueirinha e Kenya Sade estiveram entre os convidados da noite de festa

Amanda Martins
fonte

Famosos participaram da festa de comemoração do sucesso de 'Foguinha' (Reprodução/ Instagram)

A cantora Gaby Amarantos usou as redes sociais, nesta quinta-feira (25), para celebrar uma marca especial: seu mais novo hit, ‘Foguinho’, alcançou 5 milhões de reproduções no Spotify. Para marcar a conquista, a artista reuniu amigos, influenciadores e convidados em uma casa de show de bairro em Belém, em uma noite repleta de música, dança e o tradicional “Rock Doido” que embala seus shows. Confira:

VEJA MAIS

image VÍDEO: Criador de conteúdo transforma hit 'Foguinho', de Gaby Amarantos, em versão clássica ao piano
Músico de 29 anos, que mora em Belém, compartilhou o vídeo tocando e recebeu elogio da cantora

image Gaby Amarantos se posiciona sobre a PEC da Blindagem após protesto em Belém
Cantora paraense compartilhou vídeo de manifestação na Praça da República e declarou apoio à mobilização popular: "Sem anistia!"

[[(standard.Article) Cena Bis: Amazônia Live promove noite histórica no Mangueirão com Ivete Sangalo]]

Entre os presentes, destacaram-se as participações dos atores Amaury Lorenzo e Samuel de Assis, que apareceram em vídeos dançando ao lado de Gaby, além da Blogueirinha e da apresentadora Kenya Sade, que também entraram no clima da comemoração. Os artistas estavam em Belém na última semana participando do 'Amazônia Live'.

No Instagram, a cantora compartilhou um vídeo da festa e revelou que os números seguem crescendo. “TBT da nossa comemoração de 5M de plays só para dizer que tu piscou e já chegamos em 6.5M no Spotify!!! ROCK DOIDO CONTINUA PEGANDO FOGO!!!”, escreveu na legenda, celebrando que a canção continua conquistando o público nas plataformas digitais.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

gaby amarantos

cultura

celebridades

'foguinho' de Gaby Amarantos
Celebridades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

ROCK DOIDO

Gaby Amarantos comemora 5 milhões de plays de ‘Foguinho’ com festa repleta de dança, em Belém

Amaury Lorenzo, Samuel de Assis, Blogueirinha e Kenya Sade estiveram entre os convidados da noite de festa

25.09.25 20h05

POLÊMICA

Brunna Gonçalves anuncia saída da Beija-Flor; veja o que se sabe sobre os bastidores da decisão

A influencer comunicou os fãs que foi pega de surpresa nesta quarta-feira (24)

24.09.25 20h25

CULTURA

VÍDEO: Criador de conteúdo transforma hit 'Foguinho', de Gaby Amarantos, em versão clássica ao piano

Músico de 29 anos, que mora em Belém, compartilhou o vídeo tocando e recebeu elogio da cantora

24.09.25 19h04

FAMOSOS

Rihanna anuncia nascimento da terceira filha; veja a primeira foto da bebê e o nome

Artista de Barbados já é mãe de RZA e Riot Rose, ambos filhos do rapper A$AP Rocky

24.09.25 18h31

MAIS LIDAS EM CULTURA

CONSTRAGIMENTO

VÍDEO: Evaristo Costa expõe constrangimento em avião por doença e ausência de cordão de girassol

Jornalista passou por situação delicada durante voo por não estar usando o cordão de identificação para pessoas com deficiências invisíveis

25.09.25 12h07

CUTE-CUTE

Carol Peixinho mostra o rosto do filho Bento, fruto da relação com Thiaguinho, pela primeira vez

A influenciadora destacou, em um post feito nas redes sociais, o sentimento de família e gratidão pela chegada do filho

24.09.25 21h53

BOAS NOVAS!

Frei Gilson confirma encerramento da Vigília de São Miguel no Mangueirão

O evento acontecerá nos dias 26 e 27 de setembro de 2026

24.09.25 21h24

Belém ou Manaus? Anitta diz que região Norte será prioridade nos próximos Ensaios

Cantora confirmou que edição de 2026 do projeto terá cidade do Norte na rota; Belém é cotada

25.09.25 15h59

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda