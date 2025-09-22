Capa Jornal Amazônia
Cultura

Gaby Amarantos se posiciona sobre a PEC da Blindagem após protesto em Belém

Cantora paraense compartilhou vídeo de manifestação na Praça da República e declarou apoio à mobilização popular: "Sem anistia!"

Hannah Franco
fonte

Cantora Gaby Amarantos diz 'Sem anistia!' e repudia PEC da Blindagem. (Reprodução/Redes Sociais)

A cantora paraense Gaby Amarantos se posicionou publicamente contra a PEC da Blindagem, aprovada na Câmara dos Deputados na última semana. Por meio das redes sociais, a artista compartilhou um vídeo do protesto realizado no último domingo (22/9) em frente ao Theatro da Paz, na Praça da República, em Belém, onde manifestantes se reuniram contra a PEC e também contra o Projeto de Lei da Anistia.

"SEM ANISTIA!", escreveu Gaby em publicação feita no X (antigo Twitter) e também nos stories de seu perfil oficial no Instagram. A mensagem foi acompanhada por imagens do ato, que reuniu diversos artistas, ativistas e representantes de movimentos sociais.

O ato em Belém foi organizado por movimentos de esquerda e coletivos culturais, que utilizaram as redes sociais para convocar a população. Além de Gaby Amarantos, o protesto contou com a participação de diversos artistas paraenses como, Júlia Passos, Keila Gentil, Aíla, Raidol, Jeff Moraes, Antônio Oliveira, Joelma Kláudia e o grupo Carimbó Selvagem.

Um dos destaques do evento foi a presença do ator Marco Nanini, que esteve na capital paraense com sua peça e participou ativamente da manifestação. Os artistas realizaram apresentações musicais e falas em defesa da democracia e da transparência na política.

Em outra publicação nas redes sociais, Gaby Amarantos reafirmou seu posicionamento contrário à proposta e elogiou a mobilização nas ruas: "Deixei meu posicionamento bem claro aqui nas redes, e parabenizei também os que estavam na rua por essa luta. Eu aceito a cobrança, e reafirmo que podem contar comigo junto! ❤️", escreveu a artista.

Entenda a PEC da Blindagem

A PEC da Blindagem (Proposta de Emenda à Constituição), aprovada recentemente na Câmara dos Deputados, determina que ações criminais contra deputados e senadores só poderão ser abertas com autorização prévia do Congresso Nacional. Críticos da proposta afirmam que a medida pode dificultar o combate à corrupção, especialmente no que diz respeito ao uso das chamadas emendas parlamentares.

Além de Belém, atos contra a PEC da Blindagem e o PL da Anistia foram registrados em outras capitais brasileiras, como São Paulo, Brasília, Salvador, Recife e Porto Alegre. As mobilizações foram organizadas por frentes democráticas, partidos políticos de oposição, coletivos culturais e movimentos estudantis.

