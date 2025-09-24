VÍDEO: Criador de conteúdo transforma hit 'Foguinho', de Gaby Amarantos, em versão clássica ao piano

O criador de conteúdo e pianista Ediel Sousa, de 29 anos, que se autodenomina um “paulista paraense” por viver em Belém há alguns anos, movimentou as redes sociais, nesta quarta-feira (24), ao compartilhar um vídeo inusitado: ele aparece concentrado ao piano interpretando uma versão clássica da música “Foguinho”, sucesso da cantora paraense Gaby Amarantos.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Cena Bis: Amazônia Live promove noite histórica no Mangueirão com Ivete Sangalo]]

Assista ao vídeo:

A faixa faz parte do álbum “Rock Doido”, lançado por Gaby em agosto deste ano nas plataformas digitais, com 22 músicas inéditas. “Essa música não sai da minha cabeça”, escreveu Ediel na legenda da publicação, que rapidamente chamou a atenção dos seguidores.

Entre os comentários, a própria Gaby entrou na brincadeira e elogiou a releitura. “Égua ficou tudo, vontade de botar uma batida de rock doido logo! Sucesso”, respondeu a artista, celebrando a criatividade do pianista.