'Tem que deixar quebrar a cara, deixar acontecer', diz Angélica sobre criação dos filhos

Angélica abriu o jogo sobre a maternidade em um dos momentos mais desafiadores para muitos pais: a adolescência dos filhos. Mãe de Joaquim, de 20 anos, Benício, de 17, e Eva, de 12, a apresentadora falou sobre o tema em um episódio do podcast Pé no Sofá Pod, comandado por Giulia Costa e Flávia Alessandra.

Apesar das particularidades de cada um, ela afirmou que os filhos nunca foram adolescentes "rebeldes". Ainda assim, conviver com temperamentos tão distintos exige atenção e jogo de cintura, especialmente com os meninos mais velhos. Os três são frutos do casamento da apresentadora com Luciano Huck.

"Joaquim nasceu com 80 anos, é um senhor", brincou, ao destacar o quanto o primogênito é maduro. "Mais do que eu, ele é o pai de todos em qualquer situação", disse. Giulia, que já teve contato com o jovem, concordou: "Nas poucas vezes que a gente saiu, tenho a sensação de que ele é muito maduro e centrado".

Já Benício, segundo ela, é o que exige mais paciência no dia a dia. "Ele é o questionador. Vai até você ceder para ele. Como eu nunca vou ceder, a gente fica horas naquilo. Isso incomoda um pouco", admitiu. "Joaquim é mais sentimental e cede. Benício não cede nunca."

Para Angélica, o maior desafio da maternidade nessa fase da vida dos filhos é saber quando não intervir. "A gente quer que tudo seja perfeito, fica olhando de longe e pensa em como ajudar. Só que tem coisa que você não pode mais fazer. Tem que deixar quebrar a cara, deixar acontecer. Essa é a parte mais difícil de ser mãe de adolescente. A gente já viveu, já passou."

Ela também contou que adapta a forma de se comunicar com cada um. "Com o Joaquim, eu falo tudo. O que vem na minha cabeça, eu falo, e sei que ele vai assimilar. Com o Benício, tenho que ter um jogo. Tenho que falar até certo ponto, andar duas casinhas, depois mais três ", explicou.

Mesmo com as diferenças, a apresentadora garante que está sempre ligada no que se passa na vida dos filhos. "É você conhecer o filho e saber como pode lidar com cada um, para que a mensagem chegue. Eu dou meu jeito de mandar minha mensagem. Às vezes faço de um jeito que eles percebam", contou ela, que precisou lidar recentemente com a polêmica exposição do namoro de Benício com Duda Guerra.

Angélica destacou ainda o papel de Luciano Huck nas conversas mais delicadas. "O Luciano fala: 'Deixa que eu falo, porque você é mais emocional, você vai além'. E é verdade. Vai subindo um negócio Quando vejo, estou falando algo que não gostaria, porque aquilo não vai funcionar", reconheceu.