O Liberal chevron right Cultura chevron right

Luciano Huck promove reencontro de irmãs paraenses no Domingão após 15 anos

Apresentador conheceu a história durante sua passagem por Belém nos primeiros dias da COP30; vídeo

Hannah Franco
fonte

Luciano Huck surpreende irmãs de Belém com reencontro no Domingão (Reprodução/TV Globo)

Durante sua passagem por Belém na última semana, nos primeiros dias da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), o apresentador Luciano Huck conheceu uma história que o emocionou e acabou ganhando espaço no palco do Domingão deste domingo (16/11). A paraense Alessandra Pereira da Silva, moradora da Marambaia, abordou o apresentador para tirar uma foto e entregou uma carta relatando que estava há 15 anos sem ver a irmã, que vive no Rio de Janeiro.

A partir do bilhete e do breve diálogo que tiveram na capital paraense, Huck decidiu transformar o encontro casual em uma surpresa ao vivo.

“Eu tava indo embora no último dia da COP. Chegou uma moça e falou: ‘Posso tirar um selfie com você?’. (…) Então eu queria mandar um beijo especial pra Alessandra Pereira, mãe da Letícia, que é a esposa do Max, lá do bairro da Marambaia”, contou o apresentador.

Sem saber da surpresa, a irmã de Alessandra, que estava na plateia, reagiu à notícia. Luciano iniciou uma videochamada falsa com Alessandra para criar o clima do reencontro. Em seguida, o palco se abriu e as duas puderam se abraçar pela primeira vez após uma década e meia separadas.

Em meio à emoção, Alessandra explicou que o afastamento tão longo ocorreu, principalmente, por falta de dinheiro para viajar. A irmã, no Rio, tem quatro filhos e também não conseguiu retornar a Belém durante esses anos.

Huck relatou como decidiu intervir: “Eu recebi essa história e falei: ‘Mas por que vocês não se encontraram nesses 15 anos?’. Ela disse: ‘Porque eu não tenho grana pra ir, ela tem quatro filhos e não tem grana pra voltar’. Falei: ‘Então bora no Domingão se encontrar? São 15 anos’.”

Antes da revelação da surpresa, Luciano também comentou sobre sua estadia na capital e destacou a recepção do público. O apresentador afirmou que “Belém está linda” durante a COP30.

luciano huck

cop 30

domingão
Cultura
