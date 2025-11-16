Luciano Huck promove reencontro de irmãs paraenses no Domingão após 15 anos

Durante sua passagem por Belém na última semana, nos primeiros dias da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), o apresentador Luciano Huck conheceu uma história que o emocionou e acabou ganhando espaço no palco do Domingão deste domingo (16/11). A paraense Alessandra Pereira da Silva, moradora da Marambaia, abordou o apresentador para tirar uma foto e entregou uma carta relatando que estava há 15 anos sem ver a irmã, que vive no Rio de Janeiro.

A partir do bilhete e do breve diálogo que tiveram na capital paraense, Huck decidiu transformar o encontro casual em uma surpresa ao vivo.

“Eu tava indo embora no último dia da COP. Chegou uma moça e falou: ‘Posso tirar um selfie com você?’. (…) Então eu queria mandar um beijo especial pra Alessandra Pereira, mãe da Letícia, que é a esposa do Max, lá do bairro da Marambaia”, contou o apresentador.

Sem saber da surpresa, a irmã de Alessandra, que estava na plateia, reagiu à notícia. Luciano iniciou uma videochamada falsa com Alessandra para criar o clima do reencontro. Em seguida, o palco se abriu e as duas puderam se abraçar pela primeira vez após uma década e meia separadas.

Em meio à emoção, Alessandra explicou que o afastamento tão longo ocorreu, principalmente, por falta de dinheiro para viajar. A irmã, no Rio, tem quatro filhos e também não conseguiu retornar a Belém durante esses anos.

Huck relatou como decidiu intervir: “Eu recebi essa história e falei: ‘Mas por que vocês não se encontraram nesses 15 anos?’. Ela disse: ‘Porque eu não tenho grana pra ir, ela tem quatro filhos e não tem grana pra voltar’. Falei: ‘Então bora no Domingão se encontrar? São 15 anos’.”

Antes da revelação da surpresa, Luciano também comentou sobre sua estadia na capital e destacou a recepção do público. O apresentador afirmou que “Belém está linda” durante a COP30.