Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Em Belém, Luciano Huck oferece carro elétrico em troca de Celta durante a COP 30

Apresentador está na capital do Pará para o evento do clima e aproveitou para visitar novo museu, assistir à ópera e elogiar infraestrutura da cidade

O Liberal
fonte

Luciano Huck em Belém (Thiago Gomes/O Liberal)

O apresentador Luciano Huck surpreendeu um motorista em Belém nesta terça-feira (11), ao oferecer a troca de seu carro antigo por um veículo elétrico novo. Huck está na capital paraense para acompanhar a COP 30, a conferência do clima da ONU.

A abordagem inusitada, que envolveu um carro modelo Celta, atraiu a atenção de pedestres e curiosos na rua. A proposta de Huck faz parte de uma ação gravada para seu programa na TV Globo.

Huck na COP 30 e destaque para Belém

A participação de Luciano Huck na COP 30 não se resumiu a gravações. Também na manhã desta terça-feira (11), o apresentador visitou o espaço da Blue Zone, onde acontecem as negociações oficiais do evento.

Na ocasião, ele destacou a capacidade do Brasil em sediar grandes encontros internacionais. Huck elogiou as transformações na infraestrutura de Belém.

Apesar do otimismo com a organização, Huck ponderou que os resultados práticos da conferência só serão conhecidos com o tempo. "A grande pergunta é o quanto vamos ser capazes de executar o que for decidido aqui", comentou o comunicador.

Ele reforçou a importância de ouvir as vozes da Amazônia para a real proteção da floresta.

Agenda cultural do apresentador na capital

A agenda de Luciano Huck na capital paraense começou na segunda-feira (10). Durante o dia, ele esteve no recém-inaugurado Museu das Amazônias, localizado no Complexo Porto Futuro II.

À noite, o apresentador assistiu à estreia internacional da ópera "Juca Pirama", no Theatro da Paz.

No museu, Huck conheceu as exposições "Amazônia", do fotógrafo Sebastião Salgado, e "Ajurí", que reúne obras de artistas amazônidas e nacionais. As mostras destacam, respectivamente, a preservação ambiental e a valorização da ancestralidade e dos materiais orgânicos da região.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Luciano Huck
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda