Em Belém, Luciano Huck oferece carro elétrico em troca de Celta durante a COP 30
Apresentador está na capital do Pará para o evento do clima e aproveitou para visitar novo museu, assistir à ópera e elogiar infraestrutura da cidade
O apresentador Luciano Huck surpreendeu um motorista em Belém nesta terça-feira (11), ao oferecer a troca de seu carro antigo por um veículo elétrico novo. Huck está na capital paraense para acompanhar a COP 30, a conferência do clima da ONU.
A abordagem inusitada, que envolveu um carro modelo Celta, atraiu a atenção de pedestres e curiosos na rua. A proposta de Huck faz parte de uma ação gravada para seu programa na TV Globo.
Huck na COP 30 e destaque para Belém
A participação de Luciano Huck na COP 30 não se resumiu a gravações. Também na manhã desta terça-feira (11), o apresentador visitou o espaço da Blue Zone, onde acontecem as negociações oficiais do evento.
Na ocasião, ele destacou a capacidade do Brasil em sediar grandes encontros internacionais. Huck elogiou as transformações na infraestrutura de Belém.
Apesar do otimismo com a organização, Huck ponderou que os resultados práticos da conferência só serão conhecidos com o tempo. "A grande pergunta é o quanto vamos ser capazes de executar o que for decidido aqui", comentou o comunicador.
Ele reforçou a importância de ouvir as vozes da Amazônia para a real proteção da floresta.
Agenda cultural do apresentador na capital
A agenda de Luciano Huck na capital paraense começou na segunda-feira (10). Durante o dia, ele esteve no recém-inaugurado Museu das Amazônias, localizado no Complexo Porto Futuro II.
À noite, o apresentador assistiu à estreia internacional da ópera "Juca Pirama", no Theatro da Paz.
No museu, Huck conheceu as exposições "Amazônia", do fotógrafo Sebastião Salgado, e "Ajurí", que reúne obras de artistas amazônidas e nacionais. As mostras destacam, respectivamente, a preservação ambiental e a valorização da ancestralidade e dos materiais orgânicos da região.
