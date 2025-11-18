Projeto 'Carimbó do Meu Pará' movimenta a Estação das Docas com atrações culturais

A Estação das Docas recebe, de 19 a 23 de novembro, a programação especial do projeto “Carimbó do Meu Pará”, que celebra a musicalidade e as tradições amazônicas com apresentações gratuitas e abertas ao público. Durante cinco dias, grupos regionais sobem ao palco do Anfiteatro São Pedro Nolasco para evidenciar a força da cultura e dos ritmos da Amazônia.

Oficialmente reconhecida pela ONU Turismo, em 30 de maio de 2025, como Capital Mundial do Brega, Belém também terá esse ritmo em evidência na programação do projeto, com apresentações de grandes nomes do brega paraense.

Estamos felizes em realizar mais essa parceria que fortalece a cultura paraense, principalmente nesse período tão importante de COP30, pois, além de oferecer uma opção para que os moradores valorizem suas raízes, a programação também se torna uma vitrine para que os grupos apresentem seus trabalhos a pessoas de diferentes culturas. Tenho certeza de que todos ficarão encantados. Convidamos todos que estiverem em Belém a prestigiar a programação”, destaca Fernanda Scaramuzzini, coordenadora de Marketing, Comunicação e Cultura da OS Pará 2000.

As apresentações ocorrem sempre das 17h às 22h. O evento tem patrocínio da Equatorial Pará e apoio institucional da Organização Social Pará 2000, que administra a Estação das Docas, da Fundação Cultural do Estado do Pará, por meio da Lei Semear, além do Governo do Estado.

Confira a programação:

QUARTA-FEIRA (19/11)

Quem abre a programação, às 17h, é o Grupo Regional Mururé, trazendo muito carimbó para o público dançar. Às 18h, o Grupo Sabor Marajoara leva ao palco a energia das influências e ritmos marajoaras.

Para fechar a noite, às 20h, o brega paraense ganha espaço com o show animado da Banda Açaí Pimenta. O guitarrista Jhon Kleber compartilha a expectativa para a apresentação.

“Sempre que vamos fazer show em um lugar pela primeira vez, ficamos ansiosos para que o dia chegue logo. Queremos subir ao palco e ver o público cantando e dançando nossos sucessos, antigos e novos. Será um show para ficar na memória”, afirma o músico.

QUINTA-FEIRA (20/11)

Às 17h, o Grupo Uirapuru promete embalar o público ao som de ritmos regionais enquanto o pôr do sol colore a Baía do Guajará.

A partir das 18h, o Grupo Regional Pará Caboclo dá continuidade à noite com muito carimbó e ritmos amazônicos.

Para encerrar, o cantor e compositor paraense Kim Marques apresenta grandes sucessos do brega em um repertório marcado pela identidade local.

O artista comenta a participação, “estamos muito felizes em fazer parte desta programação na Estação das Docas. Esperamos um público bonito e alegre. Preparamos um show especial, com repertório 100% paraense, músicas nossas e de grandes compositores da nossa cultura. Vamos fazer uma grande festa”, destaca Kim.

SEXTA-FEIRA (21/11)

O grupo Os Curupiras abre a programação da sexta-feira, às 17h, com um show cheio de tradição. Em seguida, às 18h, o Som de Pau Oco dá continuidade às apresentações.

Às 20h, a cantora May Ávila encerra a noite com um show vibrante, prometendo colocar o público para dançar clássicos do brega paraense.

SÁBADO (22/11)

O sábado começa às 17h com o Grupo Regional Mapinguari. Às 18h, o Balé Folclórico da Amazônia apresenta um espetáculo que destaca lendas e elementos da cultura amazônica por meio da dança.

Fechando a noite, às 20h, o grupo Carimbolando sobe ao palco com um repertório variado de ritmos regionais.

“Vai ser uma experiência muito rica voltar à Estação das Docas neste momento tão especial que estamos vivendo com a COP30. Estamos felizes por poder mostrar nossa música e nossos ritmos paraenses ao nosso povo e também aos turistas que estão visitando Belém. Preparamos um repertório 100% paraense, com muito carimbó, lambada, merengue, brega e outros ritmos que representam nossa cultura. Vamos com muita energia para esse show”, destaca Jhow Costa, cantor do Carimbolando.

DOMINGO (23/11)

O último dia de programação tem início às 17h com o grupo Frutos do Pará, trazendo ritmos como carimbó, siriá, lundu e marujuda. Às 18h, o Ayrakyrã mantém o clima festivo até as 20h, quando a banda Fruta Quente encerra oficialmente o projeto.

SERVIÇO

Projeto: Carimbó do Meu Pará

Local: Estação das Docas – Anfiteatro do Forte São Pedro Nolasco

Data: 19 a 23 de novembro

Hora: 17h às 22h

Entrada: Gratuita

Funcionamento especial da Estação das Docas em novembro (COP30):

– Domingo a quarta: 10h à 0h

– Quinta a sábado: 10h às 2h