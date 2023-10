Festival Internacional de Dança da Amazônia celebra 30 anos reunindo talentos em Belém

O Festival Internacional de Dança da Amazônia (FIDA) começa nesta quarta-feira, 18, de portas abertas ao público para quem quiser prestigiar as apresentações gratuitamente, no Theatro da Paz, em Belém. Com 30 anos de edição, o evento se consolidou no cenário nacional como um ambiente que proporciona aos inscritos intercâmbio com renomados profissionais, aulas, reciclagens profissionais, e para os espectadores um show à parte, que neste ano será gratuito. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do teatro. Serão cinco dias de FIDA, e inúmeros espetáculos em diversos pontos da cidade, do dia 18 a 21 de outubro, das 8h30 às 19h30, dependendo da programação do espaço.

Já que o evento celebra a diversidade e a paixão pela dança, ele é aberto a uma ampla gama de participantes, desde companhias profissionais até grupos iniciantes, escolas, academias, projetos sociais, grupos folclóricos, bailarinos independentes e amadores.

Neste ano, o FIDA contará com participação especial dos primeiros bailarinos do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, Cícero Gomes e Manuela Roçado, além de professores renomados, como André Malosá, diretor artístico do Malosá Studio de Dança e idealizador do PRIDANSP, o coreógrafo e vencedor da Dança dos Famosos 2023 Holon Ro, entre outros professores de grande currículo.

Clara Pinto, a diretora do evento, compartilha suas expectativas para a abertura do festival e reflexões sobre três décadas de dedicação à promoção da dança em Belém. "As expectativas são sempre boas, porque tem muita gente inscrita, mais de 70 grupos inscritos, tem mais de mil bailarinos dançando. Então, a nossa expectativa é a melhor possível. São 30 anos de trabalho para ter resultado, de 1994 até agora. Então, a gente espera fazer o melhor", revela com entusiasmo.

Para a diretora e bailarina Clara Pinto, o Fida causou um grande impacto ao longo dos anos ao transformar a cidade de Belém em uma referência regional da linguagem da dança, aumentando os números de escolas de dança, e abrangendo inúmeras modalidades, como a mais Clássica, passando pelo Jazz, Sapateado e chegando ao Folclore.

A expansão da dança é evidente, com Clara observando que o evento catalisou a interiorização da dança e sua democratização. "Hoje nós temos muitas escolas não só em Belém, como eu consegui o que se chama de interiorização da dança, a democratização da dança. Hoje nós temos vários e vários municípios não só aqui de Belém participando conosco, tem Marituba, Altamira, Cametá, Paragominas, Parauapebas. Então, nós conseguimos democratizar a dança fazendo essa interiorização e mostrando que a dança é para todos, todos podem ter as mesmas oportunidades".

Ao longo dos cinco dias de evento, diversos palcos são montados para apresentações, incluindo o Teatro da Paz, o Teatro Estação Gasômetro, o Boulevard Shopping e a "Calçada da Dança" nas proximidades da Escola de Danças Clara Pinto.

Quanto a programação voltada para os inscritos, serão disponibilizadas aulas e espaços de reciclagem e intercâmbio para a comunidade da dança, atraindo nomes influentes da dança, tanto nacional quanto internacionalmente.

“Através do festival nós conseguimos fazer reciclagem de trabalhos, os trabalhos são unidos e apresentados, nós fazemos intercâmbio com grandes nomes da dança, inclusive, o Carlinhos de Jesus está vindo, grandes nomes da dança internacional e nacional para dar oportunidade dessas pessoas conhecerem e fazerem contato direto”, destacou Clara Pinto.

O festival contará com a presença de renomados dançarinos e jurados, prometendo oferecer uma experiência rica em talento e criatividade. A programação inclui a Mostra Competitiva, espetáculos noturnos, homenagens especiais, entrega de medalhas, apresentações de gala e muito mais.

Além disso, também será oferecido um prêmio chamado “Valores da Terra”, onde somente grupos do Estado do Pará participarão. “São apresentados os melhores trabalhos, depois tem o julgamento e eles recebem um prêmio", acrescentou a diretora do evento.

Tradicionalmente, o FIDA homenageia personalidades notáveis da dança, tanto nacional quanto internacionalmente reconhecidas. Neste ano, o empresário João Marques dos Reis será homenageado postumamente.

"Esse ano não estou homenageando nenhum bailarino, estou homenageando uma pessoa que contribuiu de forma decisiva sempre colaborando com o Fida, colocando bailarina, professores, hospedados. Esse ano estou fazendo essa homenagem especial ao Joãozinho", declarou Clara Pinto.

Serviço

Abertura do Festival Internacional de Dança da Amazônia (FIDA)

Data: quarta-feira, 18 de outubro;

Local: Theatro da Paz;

Aberto ao público.

Confira os principais espetáculos:

Mostra Competitiva

Local: Theatro da Paz;

Dia: 18/10 de 14h às 19h.

Teatro Estação Gasômetro:

Dia: 19 e 20/10;

Horário: 8h30 às 19h

Espetáculo noturno:

Local: Theatro da Paz

Dia: 19/10 (quinta-feira);

Horário: 19h30

Homenagens Especiais / Troféu de Incentivo a Cultura e Mostra Competitiva Prêmio Valores da Terra

Dia: 20/10;

Horário: 19h30.

Mostra de Dança - Shopping Boulevard

Dia: 21/10;

Horário: não informado.