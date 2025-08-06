Capa Jornal Amazônia
Pela primeira vez em Belém, Vitória Strada se encanta com gastronomia paraense: 'Nunca comi tão bem'

Atriz está na capital paraense para evento da Natura e destacou conexão com a Amazônia

Hannah Franco
fonte

Atriz Vitória Strada vive experiência cultural em Belém e se emociona com recepção. (Reprodução/Instagram)

A atriz Vitória Strada, de 28 anos, esteve em Belém nesta semana pela primeira vez e se emocionou com a experiência vivida na capital paraense. Ela participou do lançamento oficial da nova linha de perfumes da Natura, realizado na noite desta quarta-feira (6/8), que tem como destaque principal ingredientes originários da Amazônia. Em entrevista exclusiva ao O Liberal, a artista falou sobre os momentos vividos na cidade e sua admiração pela cultura e pelas pessoas da região.

“Gente, é a primeira vez que eu tô aqui e eu tô muito emocionada, muito encantada”, declarou. “O contato com as pessoas... eu fui muito bem recebida, comi maravilhosamente bem. Metade dos meus vídeos sou eu chorando emocionada, porque foram dias muito emocionantes aqui.”

Vitória participou de um evento fechado no Mercado de São Brás, que reuniu convidados especiais e outras celebridades, como as ex-BBBs Alane Dias e Isabelle Nogueira. A atriz também não escondeu o encantamento com a gastronomia paraense. “Eu fiz de tudo um pouco. Olha, parabéns, porque fazia muito tempo que eu não comia tão bem na minha vida.”

Em um dos momentos mais marcantes da visita, Vitória contou que recebeu um traje típico de carimbó confeccionado especialmente para ela. “Eu ganhei até um traje de carimbó feito pra mim e fiquei muito emocionada, tô levando pra casa pra eu treinar meu carimbó. Foi muito legal!”, contou, sorrindo.

Quando questionada sobre qual palavra resumiria sua experiência em Belém, foi direta: "emoção". A atriz também destacou a força e a representatividade da mulher paraense. “A gente vê cada vez mais liderança feminina aí, porque nós somos mulheres muito fortes, nós somos, assim, potência. Eu acho que quando a gente encontra outras mulheres que nos inspiram, a gente sai mais forte.”

Nas redes sociais, Vitória compartilhou diversos momentos da estadia na capital paraense, incluindo vídeos onde aparece tomando o tradicional banho de cheiro com especiarias amazônicas, além de se divertir com os populares perfumes atrativos do Ver-o-Peso.

.
