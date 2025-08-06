Capa Jornal Amazônia
Faustão é novamente internado com infecção e filho cancela evento, diz colunista

Essa não é a primeira vez que o comunicador se hospitaliza. Em janeiro deste ano, ele enfrentou outras complicações de saúde

O Liberal

O apresentador Fausto Silva, de 75 anos, está hospitalizado mais uma vez em São Paulo. Segundo informações divulgadas pelo colunista Erlan Bastos, o comunicador deu entrada na unidade de saúde para tratar uma infecção na perna. Procurada, a assessoria de imprensa de Faustão informou à rádio Itatiaia que ainda está apurando os detalhes do quadro clínico e deverá divulgar informações oficiais em breve.

Com a nova internação do pai, João Guilherme Silva, filho do apresentador, cancelou às pressas um evento que havia programado para esta quinta-feira (7), na casa da família. A confraternização marcaria a nova fase do jovem apresentador, que estreia no próximo final de semana uma temporada inédita do Programa do João, no SBT.

Esta não é a primeira vez que Faustão enfrenta complicações recentes de saúde. Em janeiro deste ano, ele também ficou internado no Hospital Israelita Albert Einstein com uma infecção, em local não informado. 

Em 2023, o apresentador passou por um transplante de coração após ser diagnosticado com insuficiência cardíaca. Meses depois, em fevereiro de 2024, realizou ainda um transplante de rim para tratar uma doença renal crônica.

Palavras-chave

cultura

faustão internado

celebridades
Celebridades
