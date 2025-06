João Silva sai da Band após 3 anos e migra para o SBT

João Silva, filho de Faustão, deixou a Band após três anos. Agora, o apresentador faz parte do time de artistas do SBT (Sistema Brasileiro de Televisão).

"Agradeço ao Grupo Bandeirantes, à família Saad e a todos os colaboradores pela oportunidade de ter trabalhado ao lado do meu pai e também de ter tido meu próprio programa! Para essa nova etapa no SBT, só posso dizer que estou muito animado e feliz! Que eu possa proporcionar cada vez mais sorrisos aos telespectadores com este novo projeto e parceria!", comemorou João em comunicado oficial.

O filho de Faustão irá comandar um programa que será exibido nas noites de sábado, logo após o Sabadou Com Virginia. Ainda não existem detalhes sobre o formato e estreia da atração.

Ele estava na Band desde 2022, ano em que apareceu no programa de seu pai, Faustão na Band. No ano seguinte, ganhou sua própria atração na emissora, o Programa do João Silva.