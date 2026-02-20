BBB 26 terá Sincerinho na sexta e Big Fone no sábado

A dinâmica da semana será agitada no BBB 26. Nesta quinta-feira, 19, o apresentador Tadeu Schmidt anunciou que o programa vai ter um Sincerinho na sexta, 20, e um Big Fone que vai tocar ao vivo no sábado, 21.

No Sincerinho, os brothers terão de escolher três colegas que estariam em seu "paredão perfeito". Já na dinâmica do Big Fone, o brother que o atender terá de escolher um participante para enfrentar mais um Duelo de Risco.

Dinâmica da semana no BBB 26:

- Quinta (19): Prova do Líder - Sexta (20): Sincerinho - Sábado (21): Prova do Anjo, Big Fone e Duelo de Risco - Domingo (22): Presente do Anjo e formação de Paredão