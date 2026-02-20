Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Após morte, Eric Dane aparecerá em nova temporada de série; saiba qual

Ator de 53 anos deixou cenas gravadas antes de morrer vítima de Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA)

Hannah Franco
fonte

Após morte, Eric Dane aparecerá na 3ª temporada de Euphoria. (Divulgação/HBO Max)

O ator Eric Dane, conhecido por papéis nas séries “Grey’s Anatomy” e “Euphoria”, fará uma última aparição na televisão mesmo após sua morte, confirmada nesta quinta-feira (19), aos 53 anos. O artista deixou cenas gravadas para a terceira temporada de Euphoria, que estreia em 12 de abril, na HBO Max.

A morte foi confirmada pela revista People. Dane enfrentava Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), diagnóstico que havia tornado público em abril do ano passado. Na ocasião, afirmou que continuaria trabalhando e que iniciaria as gravações da nova temporada ainda naquele mês. Ele concluiu as filmagens em novembro.

Personagem seguirá na nova temporada

Em “Euphoria”, Eric Dane interpretava Cal Jacobs, pai de Nate Jacobs. Após o encerramento da segunda temporada, exibida em fevereiro de 2022, o ator afirmou à revista Variety que o personagem poderia ter um arco de “redenção” nos novos episódios. Além do papel na produção da HBO, Dane ficou conhecido mundialmente ao interpretar Mark Sloan na série “Grey’s Anatomy”.

Após a confirmação da morte, o criador de “Euphoria”, Sam Levinson, prestou homenagem ao ator. “Estou com o coração partido pela perda do nosso querido amigo Eric. Trabalhar com ele foi uma honra. Ser amigo dele foi um presente. A família de Eric está em nossas orações. Que a memória dele seja uma bênção”, declarou ao site Deadline.

A HBO também divulgou nota lamentando a morte. Em comunicado, a emissora afirmou estar “profundamente triste” e destacou que teve a sorte de trabalhar com o ator em três temporadas da série.

Confira o trailer da 3ª temporada de Euphoria:

O que é Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA)

A Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) é uma doença neurodegenerativa rara que provoca fraqueza muscular progressiva e dificuldades motoras. A condição afeta o sistema nervoso central ao comprometer os neurônios motores, responsáveis pelo controle dos movimentos voluntários.

Com a evolução da doença, pode haver perda gradual da capacidade de falar, se movimentar e respirar. A ELA também é conhecida como doença de Lou Gehrig e acometeu o físico britânico Stephen Hawking (1942-2018).

