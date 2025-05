Melhor ator em Cannes, Wagner Moura tem sobrenome de comida paraense

Wagner Moura foi premiado no último sábado (24) com o inédito título de Melhor Ator no Festival de Cannes, por sua atuação no filme O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça, que também foi reconhecido com o prêmio de Melhor Direção.

Além do destaque internacional, Wagner tem uma conexão direta com a maniçoba, prato típico da culinária paraense.

Qual é a ligação de Wagner Moura com a maniçoba?

O nome completo do ator baiano é Wagner Maniçoba de Moura. Em entrevista a um podcast, ele explicou que o sobrenome "Maniçoba" vem da família materna.

"A família da minha mãe tem esse sobrenome, Maniçoba. Que é essa comida muito comum no Norte do Brasil, no Pará, mas também no Recôncavo da Bahia… A família da minha mãe é a família Maniçoba", afirmou o ator.

VEJA MAIS

A polêmica em torno da origem da maniçoba

A maniçoba é considerado um prato típico da culinária paraense, feito principalmente com a maniva — folha da mandioca moída —, que precisa ser cozida por cerca de uma semana para eliminar o ácido cianídrico, uma substância venenosa naturalmente presente na planta.

Apesar de ser mais conhecida no Pará, a maniçoba também é bastante consumida na Bahia, especialmente no Recôncavo Baiano, nas cidades de Cachoeira e Santo Amaro, região onde Wagner Moura nasceu.

A verdadeira origem da maniçoba ainda é motivo de debate entre estudiosos da gastronomia brasileira. Muitos historiadores acreditam que o prato foi criado por povos indígenas e de escravizados africanos, sendo utilizado em rituais e celebrações, tanto no Pará como na Bahia.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)