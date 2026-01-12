Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right Cinema chevron right

Globo de Ouro 2026: confira a lista de vencedores

Entre os vitoriosos, está o filme brasileiro “O Agente Secreto”, de Kleber Mendonça Filho, e o ator Wagner Moura

Lívia Ximenes
fonte

Diretor Kleber Mendonça Filho e produtora Emilie Lesclaux com Globo de Ouro do filme "O Agente Secreto" (CHRIS PIZZELLO / ASSOCIATED PRESS / ESTADÃO CONTEÚDO)

O Globo de Ouro 2026 premiou, nesse domingo (11), as melhores produções do cinema e televisão. Entre os ganhadores, está o filme brasileiro “O Agente Secreto”, de Kleber Mendonça Filho, e o ator Wagner Moura. A categoria principal da noite, Melhor Filme de Drama, foi do longa "Hamnet: A Vida Antes de Hamlet", de Chloé Zhao.

VEJA MAIS

image 'Precisamos continuar a fazer filmes sobre a ditadura', diz Wagner Moura após o Globo de Ouro

image Alice Carvalho, de ‘O Agente Secreto’, usa marca paraense no Globo de Ouro 2026
A atriz vestiu uma roupa assinada pela Normando, empresa fundada pelo estilista Marco Normando e o artista visual e publicitário Emídio Contente

image 'Momento extraordinário do cinema brasileiro', diz Wagner Moura antes de premiação

Confira a lista de vencedores do Globo de Ouro 2026

Filmes

Melhor Filme de Drama

  • "Frankenstein"
  • "Hamnet: A Vida Antes de Hamlet" (VENCEU)
  • "Foi Apenas um Acidente"
  • "O Agente Secreto"
  • "Valor Sentimental"
  • "Pecadores"

Melhor Direção

  • Paul Thomas Anderson - "Uma Batalha Após A Outra" (VENCEU)
  • Ryan Coogler - "Pecadores"
  • Guillermo del Toro - "Frankenstein"
  • Jafas Panahi - "Foi Apenas Um Acidente"
  • Joachim Trier - "Valor Sentimental"
  • Chloé Zhao - "Hamnet: A Vida Antes de Hamlet"

Melhor Ator em Filme de Drama

  • Joel Edgerton - "Sonhos de Trem"
  • Oscar Isaac - "Frankenstein"
  • Dwayne Johnson - "Coração de Lutador: The Smashing Machine"
  • Michael B. Jordan - "Pecadores"
  • Wagner Moura - "O Agente Secreto" (VENCEU)
  • Jeremy Allen White - "Springsteen: Salve-me do Desconhecido"

Melhor Ator Coadjuvante

  • Benicio del Toro - "Uma Batalha Após A Outra"
  • Jacob Elordi - "Frankenstein"
  • Paul Mescal - "Hamnet: A Vida Antes de Hamlet"
  • Sean Penn - "Uma Batalha Após A Outra"
  • Adam Sandler - "Jey Kelly"
  • Stellan Skarsgård - "Valor Sentimental" (VENCEU)

Melhor Ator em Filme de Comédia ou Musical

  • Timothée Chalamet - "Marty Supreme" (VENCEU)
  • George Clooney - "Jay Kelly"
  • Leonardo DiCaprio - "Uma Batalha Após A Outra" 
  • Ethan Hawke - "Blue Moon"
  • Lee Byung-Hun - "No Other Choice"
  • Jesse Plemons - "Bugonia"

Melhor Atriz em Filme de Drama

  • Jessie Buckley - "Hamnet: A Vida Antes de Hamlet" (VENCEU)
  • Jennifer Lawrence - "Morra meu amor"
  • Renate Reinsve - "Valor Sentimental"
  • Julia Roberts -"Depois da caçada"
  • Tessa Thompson - "Hedda"
  • Eva Victor - "Sorry, Baby"

Melhor Atriz Coadjuvante

  • Emily Blunt - "Coração de Lutador: The Smashing Machine"
  • Elle Fanning - "Valor Sentimental"
  • Ariana Grande - "Wicked: Partte 2"
  • Inga Ibsdotter Lilleass - "Valor Sentimental"
  • Amy Madigan - "A Hora do Mal"
  • Teyana Taylor - “Uma Batalha Após a Outra” (VENCEU)

Melhor Atriz em Filme de Comédia ou Musical

Rose Byrne - "Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria" (VENCEU)
Cynthia Erivo - "Wicked: Parte 2"
Kate Hudson - "Song Sung Blue: Um Sonho a Dois"
Chase Infiniti - "Uma Batalha Após A Outra"
Amanda Seyfried - "O Testamento de Ann Lee"
Emma Stone - "Bugonia"

Melhor Roteiro

  • "Uma Batalha Após A Outra" (VENCEU)
  • "Marty Supreme"
  • "Pecadores"
  • "Foi Apenas Um Acidente"
  • "Valor Sentimental"
  • "Hamnet"

Melhor Trilha Sonora

  • "Frankenstein"
  • "Pecadores" (VENCEU)
  • "Uma Batalha Após A Outra"
  • "Sirät"
  • "Hamnet"
  • "F1"

Melhor Canção Original

  • "Dream As One" - "Avatar: Fogo e Cinzas"
  • "Golden" - "Guerreiras do K-pop" (VENCEU)
  • "I Lied To You" - "Pecadores"
  • "No Place Like Home" - "Wicked: Parte 2"
  • "The Girl In The Bubble" - "Wicked: Parte 2"
  • "Sonhos de Trem" - "Sonhos de Trem"

Melhor Filme de Língua Não-Inglesa

  • "Foi Apenas Um Acidente"
  • "No Other Choice"
  • "O Agente Secreto" (VENCEU)
  • "Valor Sentimental"
  • "Sirat"
  • "The Voice Of Hind Rajab"

Melhor Filme de Animação

  • "Arco"
  • "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle"
  • "Elio"
  • "Guerreiras do K-pop" (VENCEU)
  • "Little Amélie or the Character of Rain"
  • "Zootopia 2"

Televisão

Melhor Série de Drama

  • "A Diplomata"
  • "The Pitt" (VENCEU)
  • "Pluribus"
  • "Ruptura"
  • "Slow Horses"
  • "The White Lotus"

Melhor Ator de Drama em Série de TV

  • Sterling K. Brown - "Paradise"
  • Diego Luna - "Andor"
  • Gary Oldman - "Slow Horses"
  • Mark Ruffalo - "Task"
  • Adam Scott - "Ruptura"
  • Noah Wyle - "The Pitt" (VENCEU)

Melhor Atriz de Drama em Série de TV

  • Kathy Bates - "Matlock"
  • Britt Lower - "Ruptura"
  • Helen Mirren - "Terra da Máfia"
  • Bella Ramsey - "The Last Of Us"
  • Keri Russell - "A Diplomata"
  • Rhea Seehorn - "Pluribus" (VENCEU)

Melhor Série de Comédia

  • "Abbott Elementary"
  • "O Urso"
  • "Hacks"
  • "Ninguém Quer"
  • "Only Murders in the Building"
  • "O Estúdio" (VENCEU)

Melhor Ator em Série de Comédia ou Musical

  • Adam Brody - "Ninguém Quer"
  • Steve Martin - "Only Murders in the Building"
  • Glen Powell - "Chad Powers"
  • Seth Rogen - "O Estúdio" (VENCEU)
  • Martin Short - "Only Murders in the Building"
  • Jeremy Allen White - "O Urso"

Melhor Atriz em Série de Comédia ou Musical

  • Kristen Bell - "Ninguém Quer"
  • Ayo Edebiri - "O Urso"
  • Selena Gomez - "Only Murders in the Building"
  • Natasha Lyonne - "Poker Face"
  • Jenna Ortega - "Wandinha"
  • Jean Smart - "Hacks" (VENCEU)

Melhor Filme para TV ou Série Limitada

  • "Adolescência" (VENCEU)
  • "All Her Fault"
  • "O Monstro em Mim"
  • "Black Mirror"
  • "Morrendo por Sexo"
  • "A Namorada"

Melhor Ator de Filme para TV ou Série Limitada

  • Jacob Elordi - "O Caminho Estreito Para os Confins do Norte"
  • Paul Giamatti - "Black Mirror"
  • Stephen Graham - "Adolescência" (VENCEU)
  • Charlie Hunnam - "Monster: A História de Ed Gein"
  • Jude Law - "Black Rabbit"
  • Matthew Rhys - "O Monstro em Mim"

Melhor Atriz de Filme para TV ou Série Limitada

  • Claire Danesi - "O Monstro em Mim"
  • Rashida Jones - "Black Mirror"
  • Amanda Seyfried - "Long Bright River"
  • Sarah Snook - "All Her Fault"
  • Michelle Williams - "Morrendo por Sexo" (VENCEU)
  • Robin Wright - "A Namorada"

Melhor Ator Coadjuvante — Televisão

  • Owen Cooper - "Adolescência" (VENCEU)
  • Billy Crudup - "The Morning Showe"
  • Walton Goggins - "The White Lotus"
  • Josan Isaac - "The White Lotus"
  • Tramell Tillman - "Ruptura"

Ashley Walters - "Adolescência"

Melhor Atriz Coadjuvante — Televisão

  • Carrie Coon - "The White Lotus"
  • Erin Doherty - "Adolescência" (VENCEU)
  • Hannah Einbinder - "Hacks"
  • Catherine O'Hara - "O Estúdio"
  • Parker Posey - "The White Lotus"
  • Aimee Lou Wood - "The White Lotus"

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Globo de Ouro 2026

vencedores Globo de Ouro 2026

Globo de Ouro

Wagner Moura

Kleber Mendonça Filho

O Agente Secreto
Cinema
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM CINEMA

NO CINEMA

Quer entender o conflito entre EUA e Venezuela? Veja 6 filmes e séries

Produções disponíveis no streaming ajudam a contextualizar a crise política, a ingerência externa e os impactos do conflito na América Latina

03.01.26 16h59

LUTO

Morre James Foley, diretor de '50 Tons de Cinza', aos 71 anos

Diretor morreu nesta quinta-feira (8), aos 71 anos, em Los Angeles, após uma longa luta contra um câncer no cérebro

08.05.25 18h55

CINEMA

Saiba quem é a protagonista do live action 'Como Treinar o Seu Dragão'

A atriz Nico Parker, de 18 anos, que interpretou Sarah na série de ‘The Last of Us‘, foi escolhida para interpretar Astrid no live-action ‘Como Treinar o Seu Dragão‘; atriz é filha de estrela do cinema

31.05.23 8h37

CINEMA

2ª edição do Olhar Film Festival será em Castanhal e reúne produções locais e internacionais

O festival é gratuito e contará com a exibição de produções locais e de países de todos os continentes

19.05.23 9h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

NÃO GOSTOU

Reação de ator derrotado por Wagner Moura no Globo de Ouro viraliza nas redes; veja

Além do marco histórico para o cinema brasileiro, Moura é o primeiro brasileiro a conquistar um Globo de Ouro

12.01.26 8h56

Cinema

Wagner Moura vence Globo de Ouro de Melhor Ator em Drama por 'O Agente Secreto'

Foi o segundo prêmio de 'O Agente Secreto'. Longa também levou estatueta como melhor filme em língua não-inglesa

12.01.26 6h19

CINEMA

Elenco de ‘O Agente Secreto’ celebra vitórias no Globo de Ouro com roda de samba

A produção de Kleber Mendonça Filho ganhou nas categorias de Melhor Filme de Língua Não-Inglesa e Melhor Ator em Filme de Drama nesse domingo (11)

12.01.26 7h56

FAMOSOS

Atriz Titina Medeiros morre aos 48 anos

A artista ficou famosa pelo papel de Socorro na novela “Cheias de Charme"

11.01.26 15h21

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda