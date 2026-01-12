Globo de Ouro 2026: confira a lista de vencedores
Entre os vitoriosos, está o filme brasileiro “O Agente Secreto”, de Kleber Mendonça Filho, e o ator Wagner Moura
O Globo de Ouro 2026 premiou, nesse domingo (11), as melhores produções do cinema e televisão. Entre os ganhadores, está o filme brasileiro “O Agente Secreto”, de Kleber Mendonça Filho, e o ator Wagner Moura. A categoria principal da noite, Melhor Filme de Drama, foi do longa "Hamnet: A Vida Antes de Hamlet", de Chloé Zhao.
Confira a lista de vencedores do Globo de Ouro 2026
Filmes
Melhor Filme de Drama
- "Frankenstein"
- "Hamnet: A Vida Antes de Hamlet" (VENCEU)
- "Foi Apenas um Acidente"
- "O Agente Secreto"
- "Valor Sentimental"
- "Pecadores"
Melhor Direção
- Paul Thomas Anderson - "Uma Batalha Após A Outra" (VENCEU)
- Ryan Coogler - "Pecadores"
- Guillermo del Toro - "Frankenstein"
- Jafas Panahi - "Foi Apenas Um Acidente"
- Joachim Trier - "Valor Sentimental"
- Chloé Zhao - "Hamnet: A Vida Antes de Hamlet"
Melhor Ator em Filme de Drama
- Joel Edgerton - "Sonhos de Trem"
- Oscar Isaac - "Frankenstein"
- Dwayne Johnson - "Coração de Lutador: The Smashing Machine"
- Michael B. Jordan - "Pecadores"
- Wagner Moura - "O Agente Secreto" (VENCEU)
- Jeremy Allen White - "Springsteen: Salve-me do Desconhecido"
Melhor Ator Coadjuvante
- Benicio del Toro - "Uma Batalha Após A Outra"
- Jacob Elordi - "Frankenstein"
- Paul Mescal - "Hamnet: A Vida Antes de Hamlet"
- Sean Penn - "Uma Batalha Após A Outra"
- Adam Sandler - "Jey Kelly"
- Stellan Skarsgård - "Valor Sentimental" (VENCEU)
Melhor Ator em Filme de Comédia ou Musical
- Timothée Chalamet - "Marty Supreme" (VENCEU)
- George Clooney - "Jay Kelly"
- Leonardo DiCaprio - "Uma Batalha Após A Outra"
- Ethan Hawke - "Blue Moon"
- Lee Byung-Hun - "No Other Choice"
- Jesse Plemons - "Bugonia"
Melhor Atriz em Filme de Drama
- Jessie Buckley - "Hamnet: A Vida Antes de Hamlet" (VENCEU)
- Jennifer Lawrence - "Morra meu amor"
- Renate Reinsve - "Valor Sentimental"
- Julia Roberts -"Depois da caçada"
- Tessa Thompson - "Hedda"
- Eva Victor - "Sorry, Baby"
Melhor Atriz Coadjuvante
- Emily Blunt - "Coração de Lutador: The Smashing Machine"
- Elle Fanning - "Valor Sentimental"
- Ariana Grande - "Wicked: Partte 2"
- Inga Ibsdotter Lilleass - "Valor Sentimental"
- Amy Madigan - "A Hora do Mal"
- Teyana Taylor - “Uma Batalha Após a Outra” (VENCEU)
Melhor Atriz em Filme de Comédia ou Musical
Rose Byrne - "Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria" (VENCEU)
Cynthia Erivo - "Wicked: Parte 2"
Kate Hudson - "Song Sung Blue: Um Sonho a Dois"
Chase Infiniti - "Uma Batalha Após A Outra"
Amanda Seyfried - "O Testamento de Ann Lee"
Emma Stone - "Bugonia"
Melhor Roteiro
- "Uma Batalha Após A Outra" (VENCEU)
- "Marty Supreme"
- "Pecadores"
- "Foi Apenas Um Acidente"
- "Valor Sentimental"
- "Hamnet"
Melhor Trilha Sonora
- "Frankenstein"
- "Pecadores" (VENCEU)
- "Uma Batalha Após A Outra"
- "Sirät"
- "Hamnet"
- "F1"
Melhor Canção Original
- "Dream As One" - "Avatar: Fogo e Cinzas"
- "Golden" - "Guerreiras do K-pop" (VENCEU)
- "I Lied To You" - "Pecadores"
- "No Place Like Home" - "Wicked: Parte 2"
- "The Girl In The Bubble" - "Wicked: Parte 2"
- "Sonhos de Trem" - "Sonhos de Trem"
Melhor Filme de Língua Não-Inglesa
- "Foi Apenas Um Acidente"
- "No Other Choice"
- "O Agente Secreto" (VENCEU)
- "Valor Sentimental"
- "Sirat"
- "The Voice Of Hind Rajab"
Melhor Filme de Animação
- "Arco"
- "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle"
- "Elio"
- "Guerreiras do K-pop" (VENCEU)
- "Little Amélie or the Character of Rain"
- "Zootopia 2"
Televisão
Melhor Série de Drama
- "A Diplomata"
- "The Pitt" (VENCEU)
- "Pluribus"
- "Ruptura"
- "Slow Horses"
- "The White Lotus"
Melhor Ator de Drama em Série de TV
- Sterling K. Brown - "Paradise"
- Diego Luna - "Andor"
- Gary Oldman - "Slow Horses"
- Mark Ruffalo - "Task"
- Adam Scott - "Ruptura"
- Noah Wyle - "The Pitt" (VENCEU)
Melhor Atriz de Drama em Série de TV
- Kathy Bates - "Matlock"
- Britt Lower - "Ruptura"
- Helen Mirren - "Terra da Máfia"
- Bella Ramsey - "The Last Of Us"
- Keri Russell - "A Diplomata"
- Rhea Seehorn - "Pluribus" (VENCEU)
Melhor Série de Comédia
- "Abbott Elementary"
- "O Urso"
- "Hacks"
- "Ninguém Quer"
- "Only Murders in the Building"
- "O Estúdio" (VENCEU)
Melhor Ator em Série de Comédia ou Musical
- Adam Brody - "Ninguém Quer"
- Steve Martin - "Only Murders in the Building"
- Glen Powell - "Chad Powers"
- Seth Rogen - "O Estúdio" (VENCEU)
- Martin Short - "Only Murders in the Building"
- Jeremy Allen White - "O Urso"
Melhor Atriz em Série de Comédia ou Musical
- Kristen Bell - "Ninguém Quer"
- Ayo Edebiri - "O Urso"
- Selena Gomez - "Only Murders in the Building"
- Natasha Lyonne - "Poker Face"
- Jenna Ortega - "Wandinha"
- Jean Smart - "Hacks" (VENCEU)
Melhor Filme para TV ou Série Limitada
- "Adolescência" (VENCEU)
- "All Her Fault"
- "O Monstro em Mim"
- "Black Mirror"
- "Morrendo por Sexo"
- "A Namorada"
Melhor Ator de Filme para TV ou Série Limitada
- Jacob Elordi - "O Caminho Estreito Para os Confins do Norte"
- Paul Giamatti - "Black Mirror"
- Stephen Graham - "Adolescência" (VENCEU)
- Charlie Hunnam - "Monster: A História de Ed Gein"
- Jude Law - "Black Rabbit"
- Matthew Rhys - "O Monstro em Mim"
Melhor Atriz de Filme para TV ou Série Limitada
- Claire Danesi - "O Monstro em Mim"
- Rashida Jones - "Black Mirror"
- Amanda Seyfried - "Long Bright River"
- Sarah Snook - "All Her Fault"
- Michelle Williams - "Morrendo por Sexo" (VENCEU)
- Robin Wright - "A Namorada"
Melhor Ator Coadjuvante — Televisão
- Owen Cooper - "Adolescência" (VENCEU)
- Billy Crudup - "The Morning Showe"
- Walton Goggins - "The White Lotus"
- Josan Isaac - "The White Lotus"
- Tramell Tillman - "Ruptura"
Ashley Walters - "Adolescência"
Melhor Atriz Coadjuvante — Televisão
- Carrie Coon - "The White Lotus"
- Erin Doherty - "Adolescência" (VENCEU)
- Hannah Einbinder - "Hacks"
- Catherine O'Hara - "O Estúdio"
- Parker Posey - "The White Lotus"
- Aimee Lou Wood - "The White Lotus"
