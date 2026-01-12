Capa Jornal Amazônia
Alice Carvalho, de ‘O Agente Secreto’, usa marca paraense no Globo de Ouro 2026

A atriz vestiu uma roupa assinada pela Normando, empresa fundada pelo estilista Marco Normando e o artista visual e publicitário Emídio Contente

Lívia Ximenes
fonte

Alice de Carvalho usa Normando no Globo de Ouro 2026

A atriz Alice Carvalho, parte do elenco de “O Agente Secreto”, vestiu uma marca paraense durante a premiação do Globo de Ouro 2026. A escolha da atriz foi pela Normando, empresa fundada pelo estilista Marco Normando e o artista visual e publicitário Emídio Contente. Em entrevista à revista Vogue Brasil, Alice disse que “vestir a Normando, uma marca que nasce em Belém do Pará, na Amazônia, tem um significado especial para mim”.

“Estar aqui também é dar visibilidade à grandiosidade do nosso país, à força da nossa cultura e do nosso cinema, e ao poder que essas narrativas têm quando ocupam espaços como este”, falou a atriz. A roupa é composta por calça e blazer de alfaiataria na cor preta, com camisa de gazar e lenço plissado brancos.

Emídio, fundador da Normando ao lado de Marco, disse que eles assistiram e amaram “O Agente Secreto”. “Esse encontro entre o Norte e o Nordeste é muito importante. Vemos o Brasil descobrindo novas visões estéticas de si mesmo, um Brasil urbano que vai além do Sudeste. O sentimento de pertencimento é imenso”, falou à Vogue Brasil.

.
