O Liberal chevron right Cultura chevron right

'O Agente Secreto' recebe 3 indicações ao Online Film Critics Society Award

Outros destaques são Marty Supreme, com nove, e Valor Sentimental, com oito. Frankenstein e Hamnet: A Vida Antes de Hamlet receberam sete indicações cada.

Estadão Conteúdo
fonte

Filme "O Agente Secreto" (Divulgação)

A Online Film Critics Society, uma das principais associações de críticos de cinema que atuam em publicações digitais ao redor do mundo, revelou os indicados à sua premiação anual. O filme brasileiro O Agente Secreto, de Klebler Mendonça Filho, recebeu três indicações.

O longa-metragem concorre nas categorias de Melhor Filme, Melhor Filme em Língua Não Inglesa e Melhor Ator, com Wagner Moura. Na noite de domingo, 11, a produção concorria às mesmas categorias no Globo de Ouro, e levou duas das três estatuetas.

O brasileiro Adolpho Veloso também foi indicado pelo trabalho no filme Sonhos de Trem, na categoria de Melhor Fotografia.

O Online Film Critics Society Award é escolhido por cerca de 300 membros votantes ao redor do globo. Pecadores, de Ryan Coogler, lidera com 16 indicações. Uma Batalha Após a Outra, de Paul Thomas Anderson, aparece em seguida, com 13.

Veja a lista:

Melhor Filme

Hamnet: A Vida Antes de Hamlet Foi Apenas um Acidente Marty Supreme A Única Saída Uma Batalha Após a Outra O Agente Secreto Valor Sentimental Pecadores Sonhos de Trem A Hora do Mal

Melhor Animação

Arco Elio KPop Demon Hunters A Pequena Amélie Zootopia 2

Melhor Diretor

Paul Thomas Anderson - Uma Batalha Após a Outra Ryan Coogler - Pecadores Jafar Panahi - Foi Apenas um Acidente Josh Safdie - Marty Supreme Chloé Zhao - Hamnet: A Vida Antes de Hamlet

Melhor Ator

Timothée Chalamet - Marty Supreme Leonardo Di Caprio - Uma Batalha Após a Outra Ethan Hawke - Blue Moon Michael B. Jordan - Pecadores Wagner Moura - O Agente Secreto

Melhor Atriz

Jessie Buckley - Hamnet: A Vida Antes de Hamlet Rose Byrne - Se Eu Tivesse Pernas, Eu te Chutaria Renate Reinsve - Valor Sentimental Amanda Seyfried - O Testamento de Ann Lee Emma Stone - Bugonia

Melhor Ator Coadjuvante

Benicio Del Toro - Uma Batalha Após a Outra Jacob Elordi - Frankenstein Delroy Lindo - Pecadores Sean Penn - Uma Batalha Após a Outra Stellan Skarsgård - Valor Sentimental

Melhor Atriz Coadjuvante

Elle Fanning - Valor Sentimental Inga Ibsdotter Lilleaas - Valor Sentimental Amy Madigan - A Hora do Mal Wunmi Mosaku - Pecadores Teyana Taylor - Uma Batalha Após a Outra

Melhor Elenco

Marty Supreme Uma Batalha Após a Outra Valor Sentimental Pecadores Vivo ou Morto: Um Mistério Knives Out

Melhor Roteiro Original

Foi Apenas um Acidente Marty Supreme Valor Sentimental Pecadores A Hora do Mal

Melhor Roteiro Adaptado

Bugonia Hamnet: A Vida Antes de Hamlet A Única Saída Uma Batalha Após a Outra Sonhos de Trem

Melhor Edição

F1 Marty Supreme A Única Saída Uma Batalha Após a Outra Pecadores

Melhor Fotografia

Frankenstein Hamnet: A Vida Antes de Hamlet Uma Batalha Após a Outra Pecadores Sonhos de Trem

Melhor Trilha Sonora Original

Frankenstein Marty Supreme Uma Batalha Após a Outra Pecadores Sirât

Melhor Design de Produção

Frankenstein Hamnet: A Vida Antes de Hamlet Marty Supreme Pecadores Wicked: Parte 2

Melhor Design de Figurino

Frankenstein Hamnet: A Vida Antes de Hamlet Marty Supreme Pecadores Wicked: Parte 2

Melhor Maquiagem e Penteado

Frankenstein Pecadores A Meia-Irmã Feia A Hora do Mal Wicked: Parte 2

Melhor Design de Som

Avatar: Fogo e Cinzas F1 Uma Batalha Após a Outra Pecadores Sirât

Melhores Efeitos Visuais

Avatar: Fogo e Cinzas F1 Frankenstein Pecadores Superman

Melhor Coreografia (Dança & Dublê)

Missão: Impossível - O Acerto Final Uma Batalha Após a Outra Pecadores O Testamento de Ann Lee Wicked: Parte 2

Melhor Filme em Língua Não Inglesa

Foi Apenas um Acidente A Única Saída O Agente Secreto Valor Sentimental Sirât

Melhor Documentário

2000 Metros até Andriivka The Alabama Solution Seymour Hersh: Em Busca da Verdade Orwell: 2+2=5 The Perfect Neighbor

Melhor Filme de Estreia

Andrew DeYoung - Friendship Carson Lund - Eephus Charlie Polinger - The Plague Kristen Stewart - The Chronology of Water Eva Victor - Sorry, Baby

