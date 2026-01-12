Imprensa internacional repercute Globo de Ouro de 'O Agente Secreto': 'O efeito Brasil voltou'

As vitórias de O Agente Secreto no Globo de Ouro 2026, realizado neste domingo, 11, repercutiram nos principais veículos de cultura e entretenimento dos Estados Unidos. O longa de Kleber Mendonça Filho venceu as categorias de Melhor Filme de Língua Não Inglesa e de Melhor Ator em Filme de Drama, com Wagner Moura.

A conquista marca o primeiro triunfo de um ator brasileiro na categoria, feito celebrado pela imprensa internacional. As publicações norte-americanas também apontaram que O Agente Secreto, assim como aconteceu com Ainda Estou Aqui no ano passado, pode crescer no momento mais importante da campanha e roubar o favoritismo de Valor Sentimental e Foi Apenas um Acidente na categoria de Melhor Filme Internacional do Oscar.

O período de votação para eleger os indicados ao Oscar começou nesta segunda-feira, 12, e vai até o dia 16 de janeiro. As vitórias brasileiras no Globo de Ouro, então, devem impulsionar o longa nacional e gerar interesse dos votantes da Academia. O anúncio dos indicados a premiação ocorre no dia 22 de janeiro.

The New York Times

O The New York Times definiu a premiação como "uma grande noite para o Brasil". "Wagner Moura é um nome conhecido para os brasileiros: uma estrela das novelas e do drama policial Tropa de Elite, além de um crítico declarado do ex-presidente Jair Bolsonaro. O público americano talvez se lembre dele como o narcotraficante Pablo Escobar na série Narcos, mas provavelmente não conhecia seu nome", escreveu a jornalista Stephanie Goodman.

"Isso mudou na noite de domingo, quando Moura foi eleito melhor ator em filme de drama - o primeiro brasileiro a conquistar o prêmio. Se ele seguirá ou não rumo ao Oscar ainda é uma incógnita, mas seu país já comemora. Até mesmo o atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, publicou seus parabéns no X", finalizou a jornalista. A vitória de Moura foi eleita um dos melhores momentos do evento pela publicação.

Vanity Fair

"Foi uma excelente noite para quem é fã de Shakespeare - ou do Brasil", escreveu a jornalista Eve Batey na Vanity Fair. Hamnet, um filme sobre a história de amor entre Agnes e William Shakespeare superou O Agente Secreto e venceu o prêmio de Melhor Filme de Drama. Mas, nem tudo foi perdido para o longa sobre a ditadura militar brasileira: O Agente Secreto levou Melhor Filme de Língua Não Inglesa, além de Melhor Ator em Filme de Drama com o protagonista Wagner Moura."

A publicação ainda destacou a celebração, dentro e fora da cerimônia, com a vitória de Moura na premiação. "Uma salva de aplausos em pé para Wagner Moura...", escreveu o jornalista Chris Murphy. "O primeiro Oscar de Timothée Chalamet pode não ser tão certo quanto se pensa", pontuou. O ator norte-americano venceu o outro prêmio de atuação da noite, voltado para filmes de musical ou comédia.

Variety

Na Variety, Wagner Moura recebeu grande destaque e é uma das manchetes da página online da revista norte-americana: "Wagner Moura faz história no Globo de Ouro ao se tornar o primeiro ator brasileiro a vencer Melhor Ator em Filme de Drama". A vitória do brasileiro foi classificada como uma "surpresa" pela publicação, que destacou a premiação como um dos melhores momentos da noite.

"O Agente Secreto vem ganhando força nesta temporada de premiações, e seu protagonista brasileiro, Wagner Moura, conseguiu superar nomes de peso como Oscar Isaac, Dwayne Johnson e Michael B. Jordan no Globo de Ouro", escreveu o jornalista William Earl. A revista ainda destacou como positiva a internacionalização do corpo votante da premiação, permitindo que conquistas como a de Moura pudessem acontecer.

Indie Wire

Na Indie Wire, a vitória brasileira foi o principal destaque no site da publicação. "O efeito brasileiro está de volta, com vitórias de Wagner Moura e de O Agente Secreto", lê-se na manchete. "Quem voltou a deixar sua marca foi o expressivo bloco de votantes brasileiros do Globo de Ouro, responsável por uma vitória decisiva de Fernanda Torres no ano passado", escreveu a jornalista Anne Thompson.

"Moura e seu diretor, Kleber Mendonça Filho, vêm morando em Los Angeles há meses, participando de sessões de perguntas e respostas e eventos. As vitórias aumentam as chances do brasileiro de conseguir uma indicação ao Oscar de Melhor Ator. As vagas consideradas garantidas são de DiCaprio e Chalamet, enquanto Michael B. Jordan, Ethan Hawke e o astro australiano Joel Edgerton disputam as vagas restantes com Moura", finalizou.

The Hollywood Reporter

Por fim, o The Hollywood Reporter também deu grande destaque à vitória brasileira, elegendo a conquista de Moura como um dos seis prêmios mais importantes da noite. A publicação destacou o corpo de votantes internacionais do Globo de Ouro e colocou em cheque o favoritismo de filmes como Valor Sentimental e Foi Apenas um Acidente ao Oscar de Melhor Filme Internacional.

"Há muito tempo acredito que Moura pode surgir como uma ameaça silenciosa no Oscar aos favoritos Timothée Chalamet e Leonardo DiCaprio", escreveu o jornalista Scott Feinberg. "Os dois concorreram entre si na outra categoria de ator do Globo de Ouro, Melhor Ator em Filme de Musical/Comédia, com vitória de Chalamet. Moura entendeu o recado ao usar seu discurso de agradecimento no Globo de Ouro para instigar o público sobre o tema de O Agente Secreto - e por que o filme importa", finalizou.