Campeã brasileira de salsa, Patrícia Muniz ministra workshop exclusivo de dança em Belém 

Nos dias 20 e 21 de março, Belém recebe um dos maiores nomes da dança de salão e das danças latinas no Brasil, a dançarina Patrícia Muniz. A renomada bailarina e coreógrafa paulistana é a atual campeã brasileira de Salsa Cabaré. Ela desembarca em Belém para ministrar um workshop intensivo na Escola de Dança Flow, localizada na Travessa Dr. Moraes. O evento representa uma oportunidade rara para dançarinos profissionais, estudantes e entusiastas da região aprenderem diretamente com uma das maiores referências das danças latinas e de salão no Brasil, explorando técnicas refinadas de salsa, gafieira ladies e samba no pé. As inscrições para as aulas, que prometem elevar o nível técnico dos participantes locais, já estão abertas e podem ser realizadas pelo contato (91) 98831-3821.

A vinda de Patrícia a Belém acontece em um momento de ápice em sua carreira internacional. Em maio deste ano, ela e seu parceiro Lucian Pereira carregarão a bandeira do Brasil no El Mundial de Salsa, no Chile, após conquistarem resultados expressivos e notas máximas em seletivas nacionais.

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Essa trajetória de sucesso é sustentada por uma formação rigorosa que começou aos cinco anos de idade no ballet clássico pelo método Vaganova. Com mais de duas décadas e meia de estrada, a artista construiu um repertório multidisciplinar que transita com naturalidade pelo jazz, dança contemporânea e ritmos sociais, acumulando experiências em cruzeiros pelo Mediterrâneo, Europa e Oriente Médio, além de passagens marcantes por companhias de dança e pelo carnaval de São Paulo.

O diferencial de Patrícia Muniz reside na união entre o virtuosismo artístico e o embasamento acadêmico. Graduada em Ciências Biológicas e com formação em Educação Física, além de certificação como instrutora de Pilates, ela utiliza o conhecimento profundo sobre o corpo humano para aplicar uma metodologia que prioriza a consciência corporal e a saúde física dos seus alunos. Essa competência técnica a levou aos bastidores das maiores produções de entretenimento do país, atuando como coach e preparadora de participantes em programas de grande audiência, como o Dança dos Famosos da TV Globo e o Dancing Brasil na Record TV.

Atualmente, além de integrar o ballet do cantor paraense Beto Barbosa, Patrícia dedica-se a difundir a cultura da salsa e do samba de gafieira pelo país, sempre com o foco em fortalecer a presença da dança brasileira no cenário global. O workshop em Belém será uma imersão que reflete essa missão, trazendo não apenas os passos e as coreografias, mas também a vivência de uma artista que é vice-campeã de reality show de dança e recordista de notas máximas em programas de auditório. Para o público paraense, será a chance de vivenciar de perto o "romantismo latino" e a precisão de uma campeã que vê na dança uma ferramenta poderosa de transformação e expressão cultural.

Agende-se

Datas: 20 e 21 de março de 2026

Horário: das 19h às 21h

Local: Escola de Dança Flow - Travessa Dr. Moraes -85/A