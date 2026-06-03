'Cultura e clima' é tema da agenda junina ambiental do Museu das Amazônias em Belém

O que tem a ver a cultura com o clima? Tem tudo a ver, pois a cultura de uma região recebe a influência do clima e o clima ganha os efeitos positivos ou negativos da cultura dos povos. Essa relação será esmiuçada ao longo deste mês de junho em programação do Museu das Amazônias (MAZ), mediante uma agenda cultural gratuita voltada justamente para o diálogo entre cultura e clima na Amazônia

A programação integra o projeto MAZ em Movimento, focado em levar ações educativas e artísticas para a área externa da instituição, enquanto o espaço interno recebe a montagem de suas novas exposições. Por isso, entre 6 e 28 deste mês de junho, o público terá acesso a oficinas, mesas de debate, visitas mediadas, vivências artísticas e experiências audiovisuais guiadas pelo tema “Cultura e Clima”. Tudo voltado para aproximar os visitantes de discussões contemporâneas sobre território, meio ambiente e modos de vida nas Amazônias, tendo a arte como eixo de mediação.

Esse propósito é reiterado pela coordenadora de Programação do MZ Gabriele Martins. "Pensar cultura e clima na Amazônia é refletir sobre os modos de viver, criar e resistir nos territórios. A programação do MAZ em Movimento busca aproximar o público dessas discussões por meio de experiências sensíveis, coletivas e conectadas às realidades amazônicas”, afirma a coordenadora de programação do MAZ, Gabriele Martins.

Festança

Atividades inspiradas no universo do boi-bumbá e dos pássaros juninos, manifestações emblemáticas da cultura amazônica, da quadra junina, em particular, vão fazer parte da agenda do MAZ este mês. Desse modo, no dia 26, o projeto MAZ Música promove uma noite de celebração com apresentações de quadrilha junina e grupos de forró.

A agenda terá outro destaque: a nova edição do Vivências MAZ em 12 de junho. Essa atividade propõe uma experiência formativa e imersiva, reunindo conversa e oficina em torno de temas como arte, território e clima. O encontro será aberto ao público e contará com a participação de artistas, pesquisadores e agentes culturais amazônicos.



Confira abaixo a programação completa de junho do Museu das Amazônias :

MAZ Oficinas

6 de junho – Terrário: O Ciclo da Vida em Miniatura

10h | A partir de 8 anos

Oficina prática de criação de terrários para explicar, de forma lúdica, o ciclo da água e o funcionamento dos ecossistemas amazônicos.

6 de junho – Vias e Sabedorias da Amazônia

16h | Jovens e adultos

Atividade de construção coletiva de um mapa interativo das Amazônias, explorando rios, territórios, povos e biodiversidade.

7 de junho – Visita Mediada: Espaço, Clima e Cidades

10h | Jovens e adultos

Experiência sensorial sobre clima urbano, ilhas de calor e soluções baseadas na natureza para repensar as cidades amazônicas.

7 de junho – Roteirinho Belém das Águas

16h | Crianças

Mediação lúdica sobre rios, ciclo da água e transformações urbanas de Belém, com atividade prática e interativa.

13 de junho – Cinema da Floresta: Juventude, Amazônia e Narrativas Indígenas

10h | Público infantojuvenil

Oficina audiovisual que aproxima crianças e jovens do cinema amazônico e indígena por meio da criação de vídeos curtos.

13 de junho – Luz, Câmera, Memória!

16h | Jovens e adultos

Vivência criativa inspirada no cinema brasileiro, com exibição de curta-metragem e produção de storyboard.

14 de junho – Visita Mediada: Passos da História – Museu e Sociedade

10h | Jovens e adultos

Percurso guiado pelo antigo porto, abordando patrimônio, cultura amazônica e memória urbana.

14 de junho – Roteirinho do Museu das Amazônias

16h | Crianças a partir de 5 anos

Mediação infantil com histórias, brincadeiras e oficinas inspiradas nos saberes tradicionais amazônicos.

20 de junho – Laboratório de Estandartes Amazônicos

10h | Público infantojuvenil

Oficina artística de criação de estandartes inspirados nas tradições populares e festividades amazônicas.

20 de junho – Boi Brincante: corpo, ritmo e clima

16h | Crianças

Atividade criativa que une cultura do boi-bumbá, brincadeira e educação ambiental.

21 de junho – Visita Mediada: Passos da História – Museu e Sociedade

10h | Jovens e adultos

Visita guiada sobre memória, arquitetura e transformações culturais do território amazônico.

21 de junho – Roteirinho Junino do Museu das Amazônias

16h | Crianças a partir de 5 anos

Vivência infantil com histórias populares, figurinos de papel e brincadeiras inspiradas na cultura junina.

27 de junho – Estamparia com Borracha e Símbolos Adinkra

10h | Jovens e adultos

Oficina criativa sobre ancestralidade africana por meio de estampas e símbolos Adinkra.

27 de junho – Raio que o Parta: fachadas, memória e clima em Belém

16h | Jovens e adultos

Atividade sobre arquitetura popular de Belém, patrimônio cultural e soluções criativas para o clima amazônico.

28 de junho – Visita Mediada: Passos da História – Museu e Sociedade

10h | Jovens e adultos

Percurso guiado pelo complexo do museu, conectando história, cultura e patrimônio amazônico.

28 de junho – Roteirinho do MAZ

16h | Crianças a partir de 5 anos

Atividade infantil com contação de histórias e experiências imersivas sobre culturas amazônicas.

Vivências MAZ

12 de junho – Mesa “Territórios Sensíveis: cultura e criação diante da crise climática”

14h | Público geral

Conversa sobre arte, território e crise climática, reunindo artistas e pesquisadores das Amazônias.

12 de junho – Vivência “Gotas de Luz: Luz em Conta-Gotas” com Miguel Chikaoka

16h | Público geral

Experiência sensorial e fotográfica sobre luz, imagem e natureza, incluindo construção de câmeras obscuras.

MAZ Música

26 de junho – Arrasta Pé Encantado

Horário não informado | Público geral

Oficina de forró com foco em ritmo, dança e celebração das tradições juninas.

26 de junho – Arraial do MAZ

Horário não informado | Público geral

Grande celebração junina com apresentações musicais, quadrilha e manifestações culturais amazônicas.