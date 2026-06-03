'Cultura e clima' é tema da agenda junina ambiental do Museu das Amazônias em Belém
Eventos variados, como oficinas, debates e celebrações com boi-bumbá, quadrilha e forró vão agitar o espaço no Porto Futuro II
O que tem a ver a cultura com o clima? Tem tudo a ver, pois a cultura de uma região recebe a influência do clima e o clima ganha os efeitos positivos ou negativos da cultura dos povos. Essa relação será esmiuçada ao longo deste mês de junho em programação do Museu das Amazônias (MAZ), mediante uma agenda cultural gratuita voltada justamente para o diálogo entre cultura e clima na Amazônia
A programação integra o projeto MAZ em Movimento, focado em levar ações educativas e artísticas para a área externa da instituição, enquanto o espaço interno recebe a montagem de suas novas exposições. Por isso, entre 6 e 28 deste mês de junho, o público terá acesso a oficinas, mesas de debate, visitas mediadas, vivências artísticas e experiências audiovisuais guiadas pelo tema “Cultura e Clima”. Tudo voltado para aproximar os visitantes de discussões contemporâneas sobre território, meio ambiente e modos de vida nas Amazônias, tendo a arte como eixo de mediação.
Esse propósito é reiterado pela coordenadora de Programação do MZ Gabriele Martins. "Pensar cultura e clima na Amazônia é refletir sobre os modos de viver, criar e resistir nos territórios. A programação do MAZ em Movimento busca aproximar o público dessas discussões por meio de experiências sensíveis, coletivas e conectadas às realidades amazônicas”, afirma a coordenadora de programação do MAZ, Gabriele Martins.
Festança
Atividades inspiradas no universo do boi-bumbá e dos pássaros juninos, manifestações emblemáticas da cultura amazônica, da quadra junina, em particular, vão fazer parte da agenda do MAZ este mês. Desse modo, no dia 26, o projeto MAZ Música promove uma noite de celebração com apresentações de quadrilha junina e grupos de forró.
A agenda terá outro destaque: a nova edição do Vivências MAZ em 12 de junho. Essa atividade propõe uma experiência formativa e imersiva, reunindo conversa e oficina em torno de temas como arte, território e clima. O encontro será aberto ao público e contará com a participação de artistas, pesquisadores e agentes culturais amazônicos.
Confira abaixo a programação completa de junho do Museu das Amazônias :
MAZ Oficinas
6 de junho – Terrário: O Ciclo da Vida em Miniatura
10h | A partir de 8 anos
Oficina prática de criação de terrários para explicar, de forma lúdica, o ciclo da água e o funcionamento dos ecossistemas amazônicos.
6 de junho – Vias e Sabedorias da Amazônia
16h | Jovens e adultos
Atividade de construção coletiva de um mapa interativo das Amazônias, explorando rios, territórios, povos e biodiversidade.
7 de junho – Visita Mediada: Espaço, Clima e Cidades
10h | Jovens e adultos
Experiência sensorial sobre clima urbano, ilhas de calor e soluções baseadas na natureza para repensar as cidades amazônicas.
7 de junho – Roteirinho Belém das Águas
16h | Crianças
Mediação lúdica sobre rios, ciclo da água e transformações urbanas de Belém, com atividade prática e interativa.
13 de junho – Cinema da Floresta: Juventude, Amazônia e Narrativas Indígenas
10h | Público infantojuvenil
Oficina audiovisual que aproxima crianças e jovens do cinema amazônico e indígena por meio da criação de vídeos curtos.
13 de junho – Luz, Câmera, Memória!
16h | Jovens e adultos
Vivência criativa inspirada no cinema brasileiro, com exibição de curta-metragem e produção de storyboard.
14 de junho – Visita Mediada: Passos da História – Museu e Sociedade
10h | Jovens e adultos
Percurso guiado pelo antigo porto, abordando patrimônio, cultura amazônica e memória urbana.
14 de junho – Roteirinho do Museu das Amazônias
16h | Crianças a partir de 5 anos
Mediação infantil com histórias, brincadeiras e oficinas inspiradas nos saberes tradicionais amazônicos.
20 de junho – Laboratório de Estandartes Amazônicos
10h | Público infantojuvenil
Oficina artística de criação de estandartes inspirados nas tradições populares e festividades amazônicas.
20 de junho – Boi Brincante: corpo, ritmo e clima
16h | Crianças
Atividade criativa que une cultura do boi-bumbá, brincadeira e educação ambiental.
21 de junho – Visita Mediada: Passos da História – Museu e Sociedade
10h | Jovens e adultos
Visita guiada sobre memória, arquitetura e transformações culturais do território amazônico.
21 de junho – Roteirinho Junino do Museu das Amazônias
16h | Crianças a partir de 5 anos
Vivência infantil com histórias populares, figurinos de papel e brincadeiras inspiradas na cultura junina.
27 de junho – Estamparia com Borracha e Símbolos Adinkra
10h | Jovens e adultos
Oficina criativa sobre ancestralidade africana por meio de estampas e símbolos Adinkra.
27 de junho – Raio que o Parta: fachadas, memória e clima em Belém
16h | Jovens e adultos
Atividade sobre arquitetura popular de Belém, patrimônio cultural e soluções criativas para o clima amazônico.
28 de junho – Visita Mediada: Passos da História – Museu e Sociedade
10h | Jovens e adultos
Percurso guiado pelo complexo do museu, conectando história, cultura e patrimônio amazônico.
28 de junho – Roteirinho do MAZ
16h | Crianças a partir de 5 anos
Atividade infantil com contação de histórias e experiências imersivas sobre culturas amazônicas.
Vivências MAZ
12 de junho – Mesa “Territórios Sensíveis: cultura e criação diante da crise climática”
14h | Público geral
Conversa sobre arte, território e crise climática, reunindo artistas e pesquisadores das Amazônias.
12 de junho – Vivência “Gotas de Luz: Luz em Conta-Gotas” com Miguel Chikaoka
16h | Público geral
Experiência sensorial e fotográfica sobre luz, imagem e natureza, incluindo construção de câmeras obscuras.
MAZ Música
26 de junho – Arrasta Pé Encantado
Horário não informado | Público geral
Oficina de forró com foco em ritmo, dança e celebração das tradições juninas.
26 de junho – Arraial do MAZ
Horário não informado | Público geral
Grande celebração junina com apresentações musicais, quadrilha e manifestações culturais amazônicas.
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