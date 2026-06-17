Festival Lambateria confirma oitava edição para a tradicional sexta-feira que antecede o Círio

No dia em que celebra uma década de história, a Lambateria confirma a realização de seu festival para outubro de 2026. Mantendo a tradição, a oitava edição do Festival Lambateria será realizada na sexta-feira que antecede o Círio de Nazaré, que este ano cai no dia 9 de outubro.

Consolidado no calendário da cidade durante a quadra nazarena, o Festival Lambateria, também conhecido como “A Festa do Círio”, consolidou-se como uma grande vitrine da cultura latino-amazônica e caribenha dançante. O evento leva aos palcos a diversidade musical da nossa região, promovendo um encontro marcante entre diferentes gerações e gêneros. Ritmos como lambada, guitarrada, merengue, cumbia, carimbó, brega e tecnobrega marcam presença cativa no line-up daquele que é o pioneiro entre os festivais de música latino-amazônica caribenha do mundo.

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Mais do que celebrar a nossa cultura, o festival funciona como um ponto de conexão com as nossas origens e um importante polo de intercâmbio internacional. Foi no palco da Lambateria que o público paraense acompanhou as primeiras apresentações na região de artistas estrangeiros fundamentais para a nossa sonoridade, como a peruana Rossy War em 2022, cuja vinda resultou em uma canção gravada por ela em homenagem a Belém, em parceria com Félix Robatto e Bruno Benitez, a banda Les Aiglons, do Caribe francês (Guadalupe), em 2023, os também peruanos do Los Mirlos em 2024, e os argentinos da banda Mister Gato em 2025.

“Estamos muito felizes de anunciar que no ano em que completamos uma década de atividade teremos o Festival Lambateria no formato que a galera conhece, na sexta que antecede o Círio com muita música amazônica. E essa edição tem o patrocínio da Vale, que apostou na proposta e importância desse projeto que celebra nossa cultura", comemora Sonia Ferro, diretora geral do Festival.

No momento exato em que celebra uma década de programação semanal na noite de Belém, promovendo toda quinta-feira a valorização e a divulgação da cultura latino-amazônica caribenha dançante, a Lambateria carimba seu passaporte para o maior festival de música e entretenimento do mundo: o Rock in Rio. A riqueza cultural da Amazônia estará representada no palco Global no dia 11 de setembro de 2026, quando o festival receberá o show especial "Lambateria com Félix Robatto". Comandado pelo guitarrista, produtor e pesquisador musical que idealizou o projeto, o espetáculo foi desenhado para comemorar essa trajetória de conquistas por meio de um passeio por momentos e músicas icônicas da festa, além de celebrar os 50 anos da lambada, gênero que a iniciativa carrega no próprio nome. Foi em 1976 que surgiu o primeiro registro oficial com essa nomenclatura: a faixa “Lambada (Sambão)", lançada no LP "No Embalo do Carimbó e Siriá Vol. 5”, do mestre Pinduca.

O evento deste ano conta com o patrocínio da Vale, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), com realização da Lambada Produções, Ministério da Cultura e Governo do Brasil.