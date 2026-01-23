Lambateria lança projeto itinerante para levar música dançante aos bairros de Belém

O projeto LAM – Lambateria em Movimento, iniciativa da Lambateria, estreia neste sábado, 24 de janeiro de 2026, em Belém. A Praça Paula Frassinetti, no bairro de Fátima, receberá a partir das 14h a iniciativa que levará música latino-amazônica dançante e gratuita em um palco itinerante, a La Kombia.

Contemplado pela Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), o projeto visa descentralizar ações e ampliar o acesso à produção musical dançante amazônica. A meta é alcançar bairros e comunidades periféricas da Região Metropolitana de Belém, incluindo distritos.

O apoio vem da Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp), via Secretaria de Estado de Cultura do Pará (Secult), Governo do Pará e Ministério da Cultura/Governo Federal.

Programação Diversificada

A escolha do bairro de Fátima para a estreia se deve à sua localização central e intensa circulação, que contrasta com a carência de ações culturais locais. O projeto prevê circulação por diferentes territórios, promovendo inclusão social e cultural por meio de música, dança e ações educativas gratuitas.

Nesta primeira edição, a programação tem início às 10h, com a discotecagem da DJ Rebarbada. Em seguida, o professor César Cordeiro ministra uma aula de Lambada. O encerramento fica por conta do show de Félix Robatto e seu Conjunto.

Segundo a realizadora do projeto, Sonia Ferro, que também atua como DJ, a proposta busca atender públicos de diferentes idades: “Muita gente sempre diz que gostaria de ir à Lambateria e levar os pais, avós, mas não consegue porque mora longe, trabalha durante a semana ou não tem com quem deixar os filhos. Pensamos esse projeto para descentralizar e para que fosse uma programação para toda a família, dos avós aos netos.”

Artistas e Oficinas

Além da discotecagem, a programação inclui apresentação de Félix Robatto. Ele, que é guitarrista, percussionista, produtor e pesquisador musical, percorre clássicos da música latino-amazônica dançante dos bailes paraenses e composições autorais, como “A Gente chama de Lambada” e “Hoje vai ter Fritação”, acompanhado de sua banda.

A aula de dança será ministrada por César Cordeiro, professor e coreógrafo de danças de salão desde 1995. Ele é formado em Letras e no Curso Técnico em Dança pela Universidade Federal do Pará (UFPA), além de ter especialização em Artes (Dança) pela mesma instituição.

Presidente do Ponto de Cultura Marina Benarrós, Cordeiro possui experiência internacional, tendo atuado como jurado no Campeonato Intercontinental de Tango, em Buenos Aires. Em Belém, ele ministrará uma oficina de Lambada, abordando técnicas e o “caqueado” característico do gênero musical paraense.

A La Kombia

O palco móvel do projeto, batizado de La Kombia, foi idealizado por Félix Robatto. O nome faz referência à união entre a Kombi e a cumbia, gênero musical que integra o recorte sonoro da Lambateria.

Robatto explica a inspiração: “Desde a época do La Pupuña, quando tínhamos o Pupumóvel, eu já imaginava chegar aos lugares com a Kombi para tocar. Essa ideia voltou, e o nome une a Kombi com um gênero que atravessa a América Latina.”

Aprovado pelo Edital de Circulação de Projetos Culturais da PNAB, o Lambateria em Movimento prevê a realização de três edições. O projeto deve voltar a ocupar as ruas de Belém em breve.

Serviço

Evento: 1ª edição do LAM com La Kombia em Belém - Bairro de Fátima (Matinha)

1ª edição do LAM com La Kombia em Belém - Bairro de Fátima (Matinha) Data: 24 de janeiro de 2026 (sábado), a partir das 14 horas

24 de janeiro de 2026 (sábado), a partir das 14 horas Local: Praça Paula Frassinetti (Antônio Barreto com José Bonifácio - Bairro de Fátima - Belém/PA)

Praça Paula Frassinetti (Antônio Barreto com José Bonifácio - Bairro de Fátima - Belém/PA) Entrada: Gratuita

Gratuita Redes sociais: @lakombia

@lakombia Realização: Lambada Produções

Lambada Produções Apoio: Espaço Cultural Apoena