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Félix Robatto apresenta sua Lambateria no Rock in Rio 2026

Show será no dia 11 de setembro no palco Global Village

O Liberal
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Félix Robatto levará sua Lambateria ao Rock in Rio 2026 (Foto: Reprodução)

O renomado músico Félix Robatto, um dos principais nomes da música paraense contemporânea e referência em Lambada e Guitarrada, levará sua Lambateria ao Rock in Rio 2026. A apresentação está marcada para o dia 11 de setembro, no Palco Global Village, durante a edição do festival realizado no Rio de Janeiro.

“No ano em que a Lambateria completa 10 anos, é muito bacana poder representar mais uma vez nossa cultura em um evento de enorme visibilidade como o Rock in Rio. Feliz demais que a gente vai ter mais uma vez música latino-amazônica dançante neste que é um dos maiores festivais de música do mundo", afirmou Félix Robatto, músico e idealizador da Lambateria.

Repertório que mescla autorais e clássicos

Para sua performance no Rock in Rio, Félix Robatto apresentará suas músicas autorais e parte do repertório de clássicos da música latino-amazônica caribenha. O show da Lambateria promete um passeio por diversos gêneros, incluindo Lambada, Guitarrada, Cumbia, Merengue, Cadence Lypso e Carimbó.

Lambateria já se destacou em outros festivais

Esta será a segunda vez que a Lambateria se apresenta em grandes festivais nacionais de música. Em 2025, o The Town recebeu o Lambateria Baile Show, sendo considerado um dos melhores espetáculos do dia no palco Factory. Além disso, em setembro do ano passado, o projeto foi atração do Amazônia Live, iniciativa focada na conscientização ambiental e preservação da floresta, promovida em Belém pelo Rock in Rio e The Town no Mangueirão.

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