Global Citizen: Lambateria faz show aberto ao público neste sábado (1º)

O grupo Lambateria se apresenta neste sábado (1/11), às 15h, no Global Citizen Festival: Amazônia. A programação ocorre no estacionamento do Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão, durante o esquenta para o evento. O show é aberto ao público com ou sem ingresso para o festival.

VEJA MAIS

Antes do início oficial do Global Citizen Festival: Amazônia, às 17h30, os espectadores podem curtir o espaço de ativação na área externa do estádio. Com produção do Banco do Brasil, as atividades iniciam às 15h. Pouco depois, às 16h, os portões do Mangueirão são abertos para a área interna, onde ocorrem os shows.

O pré-show do Global Citizen Festival: Amazônia conta com apresentações musicais e experiências interativas. Vivi Batidão está confirmada como uma das atrações do momento, com performance exclusiva.

O line-up do festival é diverso, com atrações nacionais e internacionais: Anitta, Gaby Amarantos, Gilberto Gil, Seu Jorge, Charlie Puth e Chris Martin, vocalista do Coldplay. Além de promover entretenimento, o Global Citizen é um movimento voltado à preservação do meio ambiente e conta com ações sustentáveis, como uso de energia solar, utilização de embalagens compostáveis, pontos de água e doação de alimentos. Autoridades políticas e figuras públicas também marcam presença no evento, entre eles o governador do Pará, Helder Barbalho; o ministro das Cidades, Jader Filho; a secretária de Estado dos Povos Indígenas, Puyr Tembé; a secretária de Estado Cultura, Úrsula Vidal; a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara; e a deputada federal de Minas Gerais Célia Xakriabá.

Confira mais informações sobre o Global Citizen Festival: Amazônia