Boêmios da Vila Famosa anuncia Dira Paes como enredo do Carnaval 2027

A escola de samba Boêmios da Vila Famosa anunciou nesta quarta-feira (13) que o enredo do Carnaval de 2027 será uma homenagem à atriz paraense Dira Paes. O anúncio foi feito nas redes sociais da agremiação, que destacou a importância da artista como representante da cultura amazônica no Brasil e no exterior.

“Uma mulher que carrega a força, a cultura, a arte e a essência da nossa terra, inspirando gerações através do seu talento e da sua trajetória brilhante”, publicou a escola. Em seguida, a agremiação informou que pretende contar na avenida “uma história emocionante”, celebrando a vida e o legado da atriz.

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Natural de Abaetetuba, a atriz construiu uma carreira de mais de quatro décadas, com atuação no cinema, na televisão e no teatro. Ao longo desse período, consolidou-se como um dos principais nomes das artes cênicas no país, com trabalhos reconhecidos dentro e fora do Brasil.

Confira o anúncio:

Tradição no carnaval de Belém

Fundada em 1975, a Boêmios da Vila Famosa tem sede no distrito de Icoaraci e é uma das escolas de samba mais tradicionais do carnaval de Belém. A agremiação integra o Grupo Especial e desfila na Aldeia Amazônica David Miguel, no bairro da Pedreira.

No Carnaval de 2026, a escola apresentou o enredo “Folia para Antônio, o santo milagroso”, levando à avenida um desfile inspirado na fé popular e nas manifestações culturais ligadas a Santo Antônio.