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Dira Paes mostra bastidores do casamento duplo em 'Três Graças' e se despede da novela

Atriz paraense compartilhou fotos inéditas da gravação e afirmou que a reta final da trama já deixa saudades

Hannah Franco
fonte

Dira Paes mostra bastidores do casamento duplo em 'Três Graças' e se despede da novela. (Instagram/@dirapaes)

Dira Paes compartilhou nesta terça-feira (12) uma série de fotos dos bastidores de Três Graças, exibida no horário nobre da TV Globo. Os registros foram publicados um dia após ir ao ar a cena do casamento duplo que marcou a união de dois casais da trama.

Na novela, Lorena, interpretada por Alanis Guillen, e Juquinha, vivida por Gabriela Medvedovsky, oficializaram a relação ao lado de Viviane, personagem de Gabriela Loran, e Leonardo, interpretado por Pedro Novaes.

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Nas imagens publicadas no Instagram, Dira aparece ao lado dos colegas de elenco e mostra detalhes da estrutura montada para a gravação da cerimônia, realizada em uma casa de festas na zona oeste do Rio de Janeiro.

“Quando nossos personagens amados começam a se casar, a gente já sabe que a novela está no final. E que felicidade terminar mais um trabalho nessa energia, nessa celebração dupla de casais tão importantes pra dramaturgia brasileira”, escreveu a atriz.

Confira a publicação:

Na sequência, ela completou: “#TrêsGraças é absolute novelão, é histórica e já deixa saudades. Muito orgulho da Alanis Guillen, Gabi Medvedovsky, Gabriela Loran, Pedro Novaes, nosso trio de autores Aguinaldo Silva, Zé Dassilva, Virgílio Silva e colaboradores, diretores, elenco, técnica, figurantes. Ficou tudo muito lindo”.

Dira, que interpreta Lígia na trama, também compartilhou registros de uma pequena comemoração pelo aniversário do cantor Belo, que completou 53 anos em abril. “Ainda rolou um parabéns pro Belo que eu só pude postar agora que as cenas já foram ao ar”, brincou a atriz.

Em clima de despedida, Dira Paes definiu “Três Graças” como uma produção histórica e destacou o orgulho de participar de mais um trabalho marcante na televisão brasileira.

Confira a cena do casamento duplo:

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Dira Paes

Três Graças
Cultura
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