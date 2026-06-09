Carnaval de Belém: veja o calendário oficial das escolas de samba para 2027

Os desfiles das escolas de samba do Grupo Especial de Belém, parte do Carnaval 2027, ocorrerão nos dias 19 e 20 de fevereiro. A informação foi anunciada nesta terça-feira (9) por Fernando Guga, presidente das Escolas de Samba Associadas (ESA), que congrega as principais agremiações da capital paraense.

Fernando Guga destacou o compromisso da ESA em divulgar o calendário antecipadamente. A medida visa facilitar a organização das escolas, a busca por recursos e a criação de seus próprios cronogramas. O tema do Carnaval 2027, "Carnaval das Águas", será lançado em 18 de junho.

O calendário da ESA prevê o sorteio da Ordem dos Desfiles em 29 de agosto. Um minidesfile, segunda edição do evento que foi sucesso em 2025, será realizado em 7 de novembro. Já o bloco Ensaio Geral da ESA, que se tornou uma tradição, será lançado em 10 de janeiro.

Ensaios e desfiles principais

Os ensaios técnicos das agremiações carnavalescas ocorrerão nos dias 16 e 17 de fevereiro. O local definido é a Aldeia Amazônica David Miguel, situada na avenida Pedro Miranda, no bairro da Pedreira. Os desfiles do Grupo Especial estão confirmados para 19 e 20 de fevereiro.

Escolas filiadas à ESA

A ESA abrange as seguintes escolas de samba filiadas:

Acadêmicos do Samba da Pedreira

Embaixada de Samba do Império Pedreirense

Boêmios da Vila Famosa

Mocidade Olariense

Bole Bole

Escola de Samba da Matinha

Fernando Guga finalizou reforçando que todo o calendário da ESA é resultado de diálogo. Ele envolveu presidentes de escolas, artistas, comunidades e parceiros do poder público. "Nada do que a ESA faz é vontade própria ou do presidente ou da diretoria, é vontade coletiva. Vamos para o Carnaval 2027!", declarou.