Carnaval de Belém: veja o calendário oficial das escolas de samba para 2027
Desfile das agremiações carnavalescas do Grupo Especial acontecerá em 19 e 20 de fevereiro
Os desfiles das escolas de samba do Grupo Especial de Belém, parte do Carnaval 2027, ocorrerão nos dias 19 e 20 de fevereiro. A informação foi anunciada nesta terça-feira (9) por Fernando Guga, presidente das Escolas de Samba Associadas (ESA), que congrega as principais agremiações da capital paraense.
Fernando Guga destacou o compromisso da ESA em divulgar o calendário antecipadamente. A medida visa facilitar a organização das escolas, a busca por recursos e a criação de seus próprios cronogramas. O tema do Carnaval 2027, "Carnaval das Águas", será lançado em 18 de junho.
O calendário da ESA prevê o sorteio da Ordem dos Desfiles em 29 de agosto. Um minidesfile, segunda edição do evento que foi sucesso em 2025, será realizado em 7 de novembro. Já o bloco Ensaio Geral da ESA, que se tornou uma tradição, será lançado em 10 de janeiro.
Ensaios e desfiles principais
Os ensaios técnicos das agremiações carnavalescas ocorrerão nos dias 16 e 17 de fevereiro. O local definido é a Aldeia Amazônica David Miguel, situada na avenida Pedro Miranda, no bairro da Pedreira. Os desfiles do Grupo Especial estão confirmados para 19 e 20 de fevereiro.
Escolas filiadas à ESA
A ESA abrange as seguintes escolas de samba filiadas:
- Acadêmicos do Samba da Pedreira
- Embaixada de Samba do Império Pedreirense
- Boêmios da Vila Famosa
- Mocidade Olariense
- Bole Bole
- Escola de Samba da Matinha
Fernando Guga finalizou reforçando que todo o calendário da ESA é resultado de diálogo. Ele envolveu presidentes de escolas, artistas, comunidades e parceiros do poder público. "Nada do que a ESA faz é vontade própria ou do presidente ou da diretoria, é vontade coletiva. Vamos para o Carnaval 2027!", declarou.
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