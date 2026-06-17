Daveigh Chase, de 'O Chamado', chegou a morar na rua antes de morrer aos 35

A atriz Daveigh Chase, conhecida por interpretar Samara em O Chamado, e que faleceu nesta terça-feira, 16, aos 35 anos, iniciou a carreira ainda na infância e conseguiu atuar em grandes produções, mas também passou por momentos difíceis.

Segundo seu namorado, Roy Hernandez, - que também deu detalhes sobre a causa da morte da atriz -, Daveigh chegou a viver em situação de rua após se afastar da família. A informação foi revelada por Hernandez em uma vaquinha online criada poucos dias antes da sua morte, com o objetivo de ajudar a custear seus tratamentos de saúde.

A atriz faleceu após complicações causadas por meningite e uma infecção, que evoluíram para um quadro séptico.

Na descrição da campanha de arrecadação, Hernandez contou que Chase enfrentou dificuldades pessoais ao longo da vida. Quando a conheceu, ela havia deixado a casa em que vivia com a família após uma relação tumultuada com a mãe, além de enfrentar episódios de bullying.

"Ela estava sem-teto após deixar a família por causa de um relacionamento difícil com a mãe", escreveu Roy. "Eu a ajudei a encontrar um lugar seguro para dormir e se sentir protegida. Ela trouxe alegria para muitas crianças por meio de seu trabalho, mas deixou a indústria por questões médicas e escolheu não falar mais com a mãe", disse.

"Muitas pessoas a conhecem como uma talentosa atriz mirim. Mas, longe dos holofotes, ela enfrentou mais dificuldades do que a maioria das pessoas imagina", confessou.

Daveigh deu voz à Lilo na animação Lilo & Stitch, lançada pela Disney em 2002 e também foi a voz de Chihiro Ogino na dublagem norte-americana de A Viagem de Chihiro.

Por sua atuação como Samara Morgan em O Chamado, ela recebeu o prêmio de Melhor Vilã no MTV Movie Awards.