Dona Onete e Alceu Valença se encontram em boteco da Cidade Velha, em Belém
O registro foi compartilhado nas redes sociais da cantora nesta segunda-feira (1º), após passagem de Alceu pela capital paraense com a turnê '80 Girassóis'
A equipe de Dona Onete compartilhou nas redes sociais da artista, na tarde desta segunda-feira (1º), registros de um encontro com o cantor e compositor Alceu Valença. O pernambucano esteve em Belém no último dia 30 de maio, quando apresentou a turnê "80 Girassóis".
Os dois artistas se reuniram em um boteco na Cidade Velha, no centro da capital paraense. Nas imagens divulgadas, eles aparecem juntos em um momento de confraternização. "Celebrando a boa música, os sabores da nossa terra e a alegria dos encontros que ficam na memória", dizia um trecho do post.
A publicação também ressaltou a conexão cultural representada pelo encontro, descrevendo-o como 'o Norte encontrando o Nordeste em uma mesa cheia de cultura e gastronomia'.
