Fafá de Belém abre o Aliança Global Festival com look amazônico feito por jovens marajoaras

O Aliança Global Festival, realizado no Rio de Janeiro, chega ao fim neste sábado (16), encerrando sua programação com uma apresentação de Fafá de Belém, uma das atrações principais do evento. A cantora compartilhou o palco com grandes nomes da música brasileira, como Ney Matogrosso e Alceu Valença. O figurino da artista paraense foi um destaque à parte. Feito por artistas marajoaras, o traje homenageou a Amazônia.

Momentos antes de sua performance, Fafá foi fotografada ao lado de sua filha, Mariana Belém, e do artista Gilberto Gil.

Abrindo o evento, Fafá levou ao palco sua energia contagiante e emocionou o público com uma apresentação que homenageou a Amazônia. Seu figurino, um destaque à parte, foi confeccionado pelo coletivo Manos e Manas Marajoaras, formado por jovens ​criativos das cidades de Ponta de Pedras e Curralinho, no arquipélago do Marajó, e da periferia de Belém.

O traje, elaborado com materiais que enaltecem as riquezas naturais e culturais da região, foi um tributo às raízes amazônicas de Fafá e ao talento dos estudantes e artesãos paraenses. A peça refletiu o poder da cultura amazônica no cenário global, reforçando a importância de valorizar e dar visibilidade às tradições e ao trabalho criativo local.