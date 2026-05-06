Nívea Mendes revela em Belém ‘Vestígios’ da arte de viver e cantar

Nada passa pela vida sem deixar alguma marca, rastro que faça lembrar essa própria passagem que, assim, acaba sendo uma forma de presença. Com três anos de carreira artística, a cantora paraense Nívea Mendes mostra toda sua sensibilidade ao público nesta sexta-feira (8) em um show que faz pulsar memórias, sentimentos e vivências. Trata-se de “Vestígios”, a ser apresentado pela artista às 19h30 no palco do Teatro Waldemar Henrique, no centro de Belém.

“Esse espetáculo nasce de um lugar muito verdadeiro. São histórias, sentimentos e vivências que me atravessam e que agora ganham forma no palco. ‘Vestígios’ é sobre aquilo que permanece na gente, mesmo depois de tudo”, destaca Nívea Mendes.

O show inédito marca um novo momento na carreira de Nívea e propõe uma experiência musical baseada em memórias, influências e vivências que marcaram a trajetória da artista. Nívea conta que sempre atuou como intérprete, e o show “Vestígios” será o “start” da carreira dela em que irá lançar sua primeira música. Essa artista canta em diversos estilos, como o pop, o r&b (rhythm and blues), MPB, jazz e soul.

“A música sempre foi o meu refúgio, o confidente, a linguagem que transcende as palavras. O eco de uma voz que se formou nos sussurros da infância, nos acordes de uma canção que ecoava pela casa, nos sonhos que se desdobravam em letras e melodias. Cantar me faz revelar quem sou, de onde venho e para onde vou”.

Nívea Mendes explica que “o espetáculo ‘Vestígios’ parte da ideia de que nossa identidade é construída a partir das marcas deixadas por pessoas, experiências e músicas ao longo da vida”. “Quando sonhei com este projeto, meu maior desejo era não apenas cantar, mas contar a história de quem sou, de onde venho e para onde vou por meio das minhas inspirações e de que forma cada música me marcou. O show ‘Vestígios’ significa isso!”, complementa a cantora. O show terá canções que marcam a trajetória da artista.

Legado

Ela adianta que o show percorre uma jornada de: memória → amor → vulnerabilidade → intensidade → superação → legado. “Ao final, o espetáculo reafirma a ideia de que todos deixamos algo no mundo — um gesto, uma história ou uma canção. Logo, o público irá percorrer esses momentos com muita emoção”.

Nívea prestará uma homenagem à mãe dela, durante essa apresentação ao público. “O ápice do show ‘Vestígios’ será contar sobre o meu maior vestígio: minha mãe, Sônia Ribeiro. Ela faleceu em abril de 2025, e falar dela vai ser especial demais. E esse momento terá uma surpresa: irei lançar minha primeira música autoral que foi composta especialmente para ela pela minha amiga e artista Aymeê Rocha. Sem dúvida, será o momento mais emocionante do espetáculo”, pontua Nívea Mendes.

A escolha do Theatro Waldemar Henrique reforça a proposta do projeto, ao conectar o espetáculo a um espaço tradicional da música paraense. A produção artística e executiva é assinada pela Sonoredo Produções, com direção musical da própria artista.

O show conta ainda com banda base e participações especiais, incluindo músicos convidados e o grupo Cordas do Ver-o-Peso. Além da estreia, o projeto “Vestígios” foi concebido com potencial de circulação em outros espaços e cidades, ampliando o alcance do trabalho da artista.

📍 Serviço

Show: ‘Vestígios’

Artista: Nívea Mendes

Data: 8 de maio de 2026

Horário: 19h30

Local: Teatro Waldemar Henrique,

na Praça da República, em Belém (PA)

Ingressos: na bilheteria do teatro