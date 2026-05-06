Nívea Mendes revela em Belém ‘Vestígios’ da arte de viver e cantar
Show será nesta sexta (8) no Teatro Waldemar Henrique, no centro de Belém
Nada passa pela vida sem deixar alguma marca, rastro que faça lembrar essa própria passagem que, assim, acaba sendo uma forma de presença. Com três anos de carreira artística, a cantora paraense Nívea Mendes mostra toda sua sensibilidade ao público nesta sexta-feira (8) em um show que faz pulsar memórias, sentimentos e vivências. Trata-se de “Vestígios”, a ser apresentado pela artista às 19h30 no palco do Teatro Waldemar Henrique, no centro de Belém.
“Esse espetáculo nasce de um lugar muito verdadeiro. São histórias, sentimentos e vivências que me atravessam e que agora ganham forma no palco. ‘Vestígios’ é sobre aquilo que permanece na gente, mesmo depois de tudo”, destaca Nívea Mendes.
O show inédito marca um novo momento na carreira de Nívea e propõe uma experiência musical baseada em memórias, influências e vivências que marcaram a trajetória da artista. Nívea conta que sempre atuou como intérprete, e o show “Vestígios” será o “start” da carreira dela em que irá lançar sua primeira música. Essa artista canta em diversos estilos, como o pop, o r&b (rhythm and blues), MPB, jazz e soul.
“A música sempre foi o meu refúgio, o confidente, a linguagem que transcende as palavras. O eco de uma voz que se formou nos sussurros da infância, nos acordes de uma canção que ecoava pela casa, nos sonhos que se desdobravam em letras e melodias. Cantar me faz revelar quem sou, de onde venho e para onde vou”.
Nívea Mendes explica que “o espetáculo ‘Vestígios’ parte da ideia de que nossa identidade é construída a partir das marcas deixadas por pessoas, experiências e músicas ao longo da vida”. “Quando sonhei com este projeto, meu maior desejo era não apenas cantar, mas contar a história de quem sou, de onde venho e para onde vou por meio das minhas inspirações e de que forma cada música me marcou. O show ‘Vestígios’ significa isso!”, complementa a cantora. O show terá canções que marcam a trajetória da artista.
Legado
Ela adianta que o show percorre uma jornada de: memória → amor → vulnerabilidade → intensidade → superação → legado. “Ao final, o espetáculo reafirma a ideia de que todos deixamos algo no mundo — um gesto, uma história ou uma canção. Logo, o público irá percorrer esses momentos com muita emoção”.
Nívea prestará uma homenagem à mãe dela, durante essa apresentação ao público. “O ápice do show ‘Vestígios’ será contar sobre o meu maior vestígio: minha mãe, Sônia Ribeiro. Ela faleceu em abril de 2025, e falar dela vai ser especial demais. E esse momento terá uma surpresa: irei lançar minha primeira música autoral que foi composta especialmente para ela pela minha amiga e artista Aymeê Rocha. Sem dúvida, será o momento mais emocionante do espetáculo”, pontua Nívea Mendes.
A escolha do Theatro Waldemar Henrique reforça a proposta do projeto, ao conectar o espetáculo a um espaço tradicional da música paraense. A produção artística e executiva é assinada pela Sonoredo Produções, com direção musical da própria artista.
O show conta ainda com banda base e participações especiais, incluindo músicos convidados e o grupo Cordas do Ver-o-Peso. Além da estreia, o projeto “Vestígios” foi concebido com potencial de circulação em outros espaços e cidades, ampliando o alcance do trabalho da artista.
📍 Serviço
Show: ‘Vestígios’
Artista: Nívea Mendes
Data: 8 de maio de 2026
Horário: 19h30
Local: Teatro Waldemar Henrique,
na Praça da República, em Belém (PA)
Ingressos: na bilheteria do teatro
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