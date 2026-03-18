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Nova EMEF Aloysio da Costa Chaves ganha espaços para atividades musicais e tecnologias em Barcarena

Com nova estrutura, a capacidade de atendimento chegará até 1.400 alunos

O Liberal
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EMEF Aloysio da Costa Chaves terá novas tecnologias e espaços para atender 1.400 estudantes. (Divulgação Prefeitura Municipal de Barcarena)

Um novo e moderno prédio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Aloysio da Costa Chaves, no bairro Betânia, foi inaugurado em Barcarena. A escola reformada já está em funcionamento e recebe os estudantes da rede municipal. O prédio faz parte de um conjunto de unidades modernas implantadas pela gestão municipal para ampliar e qualificar a rede pública de ensino.

Com a nova estrutura, a capacidade de atendimento chega a 1.400 alunos. Atualmente, 396 estudantes já estão matriculados e frequentando as aulas, contando com uma equipe formada por 62 servidores da rede municipal, entre profissionais da educação e equipe administrativa.

Durante a cerimônia de entrega, o prefeito de Barcarena Renato Ogawa declarou que a nova escola contribuirá para um aprendizado mais qualificado, com resultados positivos, capaz de tornar Barcarena uma referência em educação no Pará e no Brasil. “É mais uma entrega importante para o município, dentro daquilo que planejamos”, enfatizou o prefeito.

Inauguração da Escola Aloysio da Costa Chaves

A inauguração da nova escola reuniu centenas de pessoas no último final de semana, com a presença de autoridades, professores, estudantes e moradores do bairro Betânia, em Barcarena. Para viabilizar a obra, a antiga estrutura foi demolida e deu lugar a um prédio com proposta arquitetônica contemporânea, projetado para garantir mais segurança, acessibilidade e qualidade no ensino.

A unidade conta com uma estrutura completa, incluindo 22 salas de aula climatizadas, biblioteca, auditório, refeitório e quadra poliesportiva coberta com vestiários. Os espaços pedagógicos ganharam com dois laboratórios de informática, sala de instrumentos musicais, ambiente para o Atendimento Educacional Especializado (AEE) e área destinada ao Projeto Reforçar.

Um dos diferenciais da nova escola será um novo sistema de identificação facial dos alunos. A tecnologia permite registrar, de forma automática, os horários de entrada e saída, facilitando o acompanhamento por parte das famílias e reforçando a segurança no ambiente escolar. De acordo com a Prefeitura Municipal de Barcarena, em breve o sistema de identificação de alunos, via biometria facial, começará a funcionar. O sistema ainda está em fase de instalação.

O novo prédio terá um projeto de resgate de uma tradição EMEF Aloysio da Costa Chaves: a formação de músicos para a banda escolar. Uma pequena apresentação dos estudantes ocorreu durante a entrega da unidade. A banda musical também ganhou um espaço exclusivo no novo equipamento.

A escola ainda dispõe de ambientes administrativos e de apoio, como sala dos professores, recepção, sala de reuniões, depósitos e lavabos. Além de espaços de valorização da memória e da cultura escolar, como a galeria de gestores e a sala de troféus.

A expectativa das famílias, estudantes e dos moradores da região é alta com as melhorias na estrutura física e a adoção de novas tecnologias. A entrega da unidade totaliza marca de 27 escolas com esse novo padrão estrutural, abrangendo áreas urbanas, rurais e comunidades das ilhas.

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educação

EMEF Aloysio da Costa Chaves

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